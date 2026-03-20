ATE anunció que hará "paros a la japonesa": cómo será la insólita medida de fuerza

El gremio lleva a cabo la inédita medida de fuerza, en el marco de denuncias por amenazas de despidos.

Según precisaron, ante una nueva amenaza de despidos y el intento de vaciamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) anunció en las últimas horas que llevará a cabo una insólita medida de fuerza, la amenaza de despidos arbitrarios en Superintendencia de Servicios de Salud.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”, señaló el secretario del gremio, Rodolfo Aguiar.

Según precisaron, ante una nueva amenaza de despidos y el intento de vaciamiento del organismo, se definió realizar una inédita medida: paros “a la japonesa”.

paro ate

En este contexto, desde el sindicato acusaron al superintendente del organismo, Claudio Stivelman, de generar una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas. Y ante esta situación es que definieron está insólita medida.

Paro "a la japonesa": cómo será la medida de fuerza de ATE

A través de un comunicado, los trabajadores de ATE explicaron cómo se llevará a cabo el novedoso "paro a la japonesa”. Según detallaron, consistirá en atender reclamos en la puerta de entrada del organismo de quienes concurran al establecimiento y acelerar la resolución de reclamos, buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud.

Una medida de fuerza "a la japonesa" consiste en mantener o incluso intensificar el trabajo en lugar de frenarlo. En este caso, los trabajadores atienden más rápido y en mayor volumen, muchas veces en espacios visibles como la puerta del organismo, para evidenciar su rol y exponer fallas en la gestión sin interrumpir el servicio.

A diferencia de un paro tradicional, busca generar presión mostrando qué sucede cuando el personal funciona a pleno.

superintendencia salud

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Y confirmaron que la primera medida de fuerza se concreta este viernes 20 de marzo, tras una decisión que se tomó en la asamblea realizada en la sede central del organismo.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó. Y destacó que “Hemos advertido además que las autoridades establecen sanciones sólo para las obras sociales más chicas y que miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga”.

“También hemos denunciado que la Superintendencia permite el cobro de plus, coseguros y aranceles diferenciados que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo. Tienen que terminar presos”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.