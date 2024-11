ATE convoca a nuevo paro de 24 horas en defensa de los salarios y contra los exámenes de idoneidad

"Si no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos", expresó Aguiar con firmeza , refiriéndose a la situación que atraviesan los trabajadores del Estado bajo el actual escenario económico y político. El dirigente sindical denunció que, además de la destrucción de los salarios de los empleados públicos , el gobierno está implementando medidas como los exámenes de idoneidad, los cuales calificó de "ilegales" y una forma de seguir con el proceso de despidos masivos en las distintas áreas del sector público.

El dirigente sindical destacó que estos exámenes son un ataque directo a los trabajadores, ya que, según él, los funcionarios responsables no tienen el conocimiento necesario sobre las tareas que realizan los empleados estatales. "¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea", expresó Aguiar, refiriéndose a la falta de autoridad y conocimiento de los funcionarios encargados de implementar esta medida.