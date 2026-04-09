Aumenta la alarma en las escuelas: atraparon a un alumno de 11 años con un cuchillo en el aula

El nene tenía en su poder un cuchillo tipo carnicero y las alarmas se encendieron de inmediato. Los detalles de otro caso que preocupa a las autoridades.

Los episodios de violencia escolar siguen aumentando en Argentina. A partir del caso del alumno de 15 años que ingresó con un arma a su escuela y mató a un compañero de 13, los casos similares que se registraron en los últimos días en distintas partes del país encienden todas las alarmas. Este martes por la mañana un alumno llevó un cuchillo a su escuela.

El alarmante hecho ocurrió en la localidad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Allí. un menor de 11 años i ngresó a la Escuela Nº 1106 "San Martín" con un cuchillo escondido en su mochila .

La situación fue detectada gracias a un compañero que advirtió la presencia del arma blanca en el interior de la mochila y dio aviso inmediato a las autoridades. Se trataba de un cuchillo tipo carnicero, con mango de madera y una hoja de 15 centímetros.

Este episodio activo rápidamente todos los protocolos de seguridad que derivó en una llamada al 911 e intervinieron efectivos de la Comisaría 23° y del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que se encargaron de secuestrar el cuchillo y reforzar la seguridad en el lugar.

escuela santo tomé

Desde la dirección del establecimiento convocaron al menor y, tras una charla en privado, el alumno entregó voluntariamente el arma blanca, que luego fue secuestrada por los efectivos policiales.

De acuerdo al parte oficial que conoció en las últimas horas, el menor no habría amenazado a otros alumnos ni a docentes, y además no se registraron personas heridas. La madre fue alertada por este episodio y solicitaron su presencia urgente en el establecimiento.

El caso del menor fue derivado a las autoridades judiciales y a organismos de protección de la niñez, para brindar asistencia al menor y determinar cómo obtuvo el arma.

Dos alumnos fueron con un revólver cargado y una tumbera a sus escuelas: el temor a otra tragedia

Tras el dramático caso registrado en Santa Fe hace más de una semana donde un chico de 15 años mató de un disparo a un compañero, en las últimas horas se conoció que un alumno de 13 años llevó un arma casera a una escuela de Entre Ríos y otro estudiante hizo lo mismo en Tucumán, donde ingresó con un revólver cargado, generando pánico entre alumnos y docentes.

En el primer caso, el alarmante episodio ocurrió en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de La Paz, Entre Ríos. Las autoridades del establecimiento informaron que en determinado momento de la jornada detectaron que uno de los estudiantes llevaba un artefacto potencialmente peligroso.

Cuando intervinieron descubrieron que se trataba de un arma tipo “tumbera”. Enseguida intervinieron y lograron que la situación no escalara y que nadie resultara herido.

Según informó el medio local El Once, el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, explicó que la alerta partió de la propia rectora del establecimiento. Fue luego de ese aviso cuando un equipo de efectivos se dirigió inmediatamente al lugar para evaluar la gravedad del caso.