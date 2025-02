Axel Kicillof habló sobre el crimen de Kim Gómez y apuntó contra la oposición

“Lamento mucho la bajeza que he visto estos días. Sé que hay campaña electoral y sé que algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor y sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites”, expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Algunos dirigentes políticos los hemos visto hacer cosas que no son política, son miserables”, agregó con dureza.

Kim Gomez.jpg

El gobernador bonaerense también se refirió a la controversia generada en torno a la edad de los delincuentes y la imputabilidad en Argentina. En este sentido, desmintió algunas versiones y señaló que la actual legislación ya contempla sanciones para menores de edad en casos graves. “El principal responsable del crimen tiene 17 años, y eso no es un problema. Desde los 16 años se pueden aplicar penas”, explicó.

Además, se mostró abierto a debatir sobre posibles modificaciones legales, pero aclaró que la clave no está en cambiar las normas, sino en su correcta aplicación. “Estamos dispuestos a discutir y a mejorar cualquier ley. Son leyes nacionales. Aún teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal. Yo no nombro jueces, ni pongo preso a nadie, ni hago las leyes”, remarcó.

Uno de los puntos que destacó fue que el principal acusado del asesinato de Kim Gómez ya había sido detenido en febrero por otro hecho delictivo, pero fue liberado poco después. “Es un caso para discutir sobre la aplicación de la ley”, señaló Kicillof, sugiriendo que la responsabilidad en este tipo de situaciones no recae únicamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el accionar de la Justicia.

Menores detenidos por el crimen de Kim Gomez en La Plata.jpg

Un contexto de tensión política

Más allá del crimen de Kim Gómez, Kicillof utilizó su discurso para hacer referencia al contexto político actual y a las tensiones con el Gobierno nacional. En este sentido, recordó que lleva cinco años al frente de la provincia y destacó los desafíos económicos y sociales que enfrenta Buenos Aires en un momento en el que, según dijo, se atraviesa “la peor temporada turística”.

También retomó su postura sobre la convocatoria del presidente Javier Milei a la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo que busca la adhesión de todos los gobernadores del país para avanzar en reformas estructurales. Axel Kicillof reiteró su negativa a participar del encuentro en esos términos. “Yo avisé que para una foto electoral no iba a ir. Si me llaman para trabajar, sí”, afirmó, dejando en claro que, en su opinión, el Gobierno nacional debe enfocarse en soluciones concretas y no en gestos simbólicos.

Finalmente, instó al presidente a dejar de lado las diferencias políticas y a trabajar de manera conjunta por el bienestar del país. “Venimos trabajando seriamente y por tercera vez le digo al Presidente que, en lugar de buscar un rédito, lo invitamos a trabajar con seriedad”, concluyó.

AXEL KICILLOF.jpg

El impacto del caso en la sociedad

El crimen de Kim Gómez generó una profunda indignación en la ciudadanía y reavivó el debate sobre la inseguridad y la responsabilidad del Estado en la prevención del delito. En este marco, las declaraciones de Kicillof reflejan tanto la preocupación por la situación como el clima de confrontación política que rodea al caso.

Mientras la investigación sigue su curso y la Justicia define el futuro de los acusados, la sociedad continúa exigiendo respuestas y medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan.