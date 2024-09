Bariloche: a los tiros en un cumpleaños infantil, hirió a cuatro personas e irá a la cárcel

Si bien el imputado alegó en un principio que había actuado en defensa propia, terminó aceptando los cargos. El tribunal integrado por los jueces Juan Martín Arroyo, Bernardo Campana y Gregor Joos, homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa del acusado.

Pánico en una fiesta en Bariloche

Hace un año, mientras en una casa particular situada sobre la calle El Mirador, del barrio Arrayanes de San Carlos de Bariloche se festejaba un cumpleaños, Pérez irrumpió en el lugar, pasadas las once de la noche, empuñando un arma calibre 22, y acompañado por un hombre que aún no ha sido identificado.

En medio de una catarata de insultos que les dirigió a los presentes, disparó varias veces al aire, lo que provocó que algunos de los invitados salieran de la vivienda.

Screenshot_5.jpg Un tribunal de Bariloche condenó al acusado a cinco años y cuatro meses de cárcel.

Ya fuera de la casa, Pérez disparó apuntando directamente contra ellos. Uno de los disparos hirió gravemente a Ezequiel Guentuala en el pecho, poniendo en riesgo su vida, ya que le provocó un hemotórax y neumotórax, debiendo ser intervenido de urgencia en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo, de Bariloche.

A la vez, otros tres hombres sufrieron heridas de diversa consideración.

Rápidamente, otros invitados se le fueron encima a Pérez, quien se encontraba visiblemente fuera de sí. Tras una feroz golpiza, lo controlaron. Finalmente, el agresor fue hospitalizado junto a los heridos.

Luego del hecho, se dictó la prisión domiciliaria del imputado hasta que se formalizaron los cargos. El hombre que lo acompañaba en el ataque logró huir del lugar y sigue sin ser identificado.

Pena mínima y cumplimiento efectivo

Ahora, después de haber reconocido su responsabilidad absoluta en el hecho, Pérez fue sentenciado a la pena mínima prevista por el Código Penal para el delito de intento de homicidio agravado. La condena de cinco años y cuatro meses de prisión es de cumplimiento efectivo.

"Pérez reconoció que fue a la vivienda con otra persona y que empezó a realizar disparos, y cuando sale la primera persona, que fue Alan Pedraza, le disparó", destacó el juez Arroyo durante la lectura de la sentencia.

Agregó que dicho accionar echó por tierra con la posibilidad de que se estuviera “ante un escenario de legítima defensa".

Asimismo, el juez consideró que el reconocimiento de Pérez sobre su responsabilidad no era incompatible con que, tras el primer disparo, al verse rodeado por otras personas, hubiese sentido miedo y realizado más disparos.