Chubut: la mujer que mató de una puñalada al padre de sus hijos dio su versión de la trágica pelea

La expuso su abogada defensora en la audiencia de control de detención en Trelew . La única testigo es la hija de 15 años y la fiscalía habló de "relatos que no coinciden".

Durante la audiencia, la defensora Flora Mollad explicó que la mujer se encontraba en su casa en la madrugada del domingo cuando ocurrió la pelea que terminó con la muerte de su pareja, un hombre de 54 años.

Siempre según la versión de la acusada, ella había llamado a la policía porque su pareja intentaba ingresar al domicilio con un cuchillo. Pese a su alerta, el hombre logró entrar antes de que llegara asistencia, y se desencadenó una brutal pelea.

trelew-tribunales.jpg En una audiencia realizada el lunes en los Tribunales de Trelew, el juez Gustavo Castro le dictó a la imputada un mes de prisión preventiva, bajo el cargo de homicidio agravado por el vínculo, que contempla una condena a perpetua.

De acuerdo con la abogada, la víctima, en estado de ebriedad, atacó a la mujer con trompadas, y ésta, en un intento de defenderse, tomó un cuchillo y lo apuñaló a la altura de la cintura.

La versión coincide en parte con la que la comisaria Valeria Luna, de la Policía de Chubut, había dado a un medio local luego de que se conoció el crimen, mencionando que la acusada tenía un golpe en el rostro y que fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar una denuncia de violencia de género antes de que su pareja falleciera en el hospital.

"Estaba alcoholizado y se propinaron golpes de puño. En un momento, ella con un arma blanca le propina una puñalada a la altura de la cintura", le detalló Luna a Diario Jornada.

La víctima falleció por la gravedad de la lesión que le causó la puñalada cuando era operado en el Hospital Zonal de Trelew, horas más tarde.

¿Antecedentes de violencia de género?

Uno de los puntos clave que la defensa busca probar es que el crimen se dio en un contexto de violencia de género. La abogada Mollad mencionó que la pareja tenía antecedentes de conflictos previos, incluyendo una causa que data de 2016, la cual los investigadores ahora deberán verificar en el marco de la causa.

La fiscal general Griselda Encina calificó provisionalmente el caso como homicidio agravado por el vínculo, una figura que, de sostenersa, podría significar una condena a prisión perpetua para la mujer, quien en ningún momento negó haber apuñalado al padre de su hijos.

CrimenTrelew-fiscal.jpg La fiscal general de Chubut Griselda Encina.

Por el momento, se abrió un plazo de seis meses para investigar los hechos y determinar si se trató de un homicidio en legítima defensa o si la imputación se mantendrá como homicidio agravado, algo que según se confirmó desde el Ministerio Público Fiscal, todavía "no se puede evaluar con los elementos existentes la posibilidad de una legítima defensa o un homicidio culposo".

"Relatos que no coinciden"

Además, se informó que existen "algunos aspectos de relatos que no coinciden", por lo que "serán importantes las diligencias a llevar adelante en los testimonios que se puedan colectar, principalmente de quien estaba presente en ese momento", en referencia a la menor.

Uno de los testimonios cruzados tienen que ver con si la pareja actualmente convivía o no, algo que podría determinar un momento de crisis en el vínculo. Aparentemente, el hombre y la mujer estaban atravezando un impasse en su relación. En cambio, está plenamente acreditado que la pareja tiene un hijo de 13 años y la hija de 15.

Escuchadas las partes, el juez Gustavo Castro impuso la prisión preventiva por el término de un mes, teniendo en cuenta la calificación esgrimida por la fiscal.

La hija de 15 años, única testigo del crimen en Trelew

Una menor que es hija de la pareja y tiene 15 años fue -en principio- la única testigo del violento episodio de la madrugada del domingo, pasadas las 2 de la mañana, en la casa del barrio INTA.

Personal policial que patrullaba la zona fue alertado por un vecino que reportó la presencia de una persona desmayada en la intersección de Río Pico y Los Altares.

RioPicoyLosAltares-Trelew.jpg

En un principio, se pensó que se trataba de un hombre en estado de ebriedad que estaba tirado en la calle, hasta que vieron las manchas de sangre en la zona del estómago y comprobaron que tenía una herida de arma blanca en la cintura.

Minutos antes que el hombre, que estaba con videa, fuera trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Trelew, la adolescente se acercó al lugar donde su padre yacía malherido, a unos 150 metros de la casa, y les explicó a los agentes que había tenido una discusión con su madre.

Según trascendió, el varón también estaba en la casa al momento del incidente, pero no presenció los hechos. Algunas versiones indicaban que la pareja tiene una tercera hija mayor, que ya no vive con ellos, pero esto no fue confirmado por el Ministerio Público.