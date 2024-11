¿Bebé desaparecido en Santa Cruz?: qué dijo el hospital tras la denuncia de la familia de un recién nacido

Una tía contó que un enfermero se lo llevó para vacunarlo y luego un policía les informó que se lo llevó Niñez . Y que no supieron más nada.

“Los padres están separados, pero él estuvo en el parto y presente todo el tiempo, y tienen una buena relación”, había aclarado el martes la tía en diálogo con Radio La Vanguardia, cuando ya llevaban cuatro días sin noticias ni aclaraciones de lo sucedido.

En un comunicado difundido horas después de conocida la denuncia, el hospital no dió respuestas precisas a ninguno de esos interrogantes, que estarían fuera de su alcance y además podrían afectar la intimidad del menor involucrado, pero sí ratificó que el bebé quedó a cuidado del Estado y desmintió con énfasis cualquier tipo de irregularidad.

En el comienzo del texto firmado por el director del centro de salud, Diego Lourenco, se aclara que la comunicación oficial está motivada por “las versiones periodísticas que se encuentran circulando en distintos medios radiales y/o digitales que intentan involucrar al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” en actos ilegales y arbitrarios respecto de un paciente recién nacido que está al resguardo del órgano competente”, aclarando además que “ellos se encuentran velando por la protección íntegra de sus derechos más elementales”.

En función de ello, en el comunicado rechazaron “de manera categórica los dichos vertidos en los medios de comunicación por resultar completamente falaces y alejados de la realidad”.

Y agregaron: “Enfatizamos que todo el trabajo que llevaron a cabo los profesionales y las áreas sustantivas de este hospital fueron realizados conforme a derecho, respetando las normativas aplicables y con total y absoluto profesionalismo”.

En el cierre del comunicado, el médico responsable del hospital destacó que las “expresiones falsas” que fueron difundidas “repercuten directamente y afectan el interés superior del niño, afectando profundamente la dignidad e intimidad del paciente y la misma manera afectando la dignidad y profesionalismo de todos los trabajadores de ese hospital”.

El recorrido de una familia angustiada en Santa Cruz

El caso se conoció el martes, cuando Gisel Ance, tía del bebé, contó que "el sábado, a las 16:30, un enfermero le dijo a la mamá, Samantha, que iban a ponerle una vacuna antes del alta, algo normal. Nunca sospechamos nada raro", pero que minutos después se presentó un policía para informar que el bebé había sido retenido por personal de Niñez.

BebeCaleta-Tia.jpg Gisel Ance, tía del bebé, contó el caso el martes en Radio La Vanguardia y dio detalles de la desesperada búsqueda del menor ante la falta de información.

Aseguró que no se les informó ningún motivo por el cual el Estado decidió apartar al bebé de su madre. Y aseguró que en ese caso, el pequeño tiene familia que lo podría cuidar. Por eso, desde el momento en que perdieron contacto con el recién nacido, iniciaron una búsqueda desesperada, en un derrotero por un amplio abanico de dependencias oficiales de la provincia.

Según el relato recorrieron comisarías, juzgados y oficinas municipales, pero nadie les brindó información concreta. “Fuimos a la Primera, a la Segunda, a la Unidad Regional, al Juzgado de Familia, y nadie nos quiso tomar la denuncia. Nos trataban mal, como si fuera un trámite menor. No sabemos nada de mi sobrino, nada", afirmó muy angustiada.

Además, relató que cuando fueron a Niñez, una funcionaria le habría dicho a la abuela del menor: “El bebé no tiene apellido, no es de nadie”. Según Ance, esto responde a que cuando estaban en el hospital y quisieron ir a anotar al recién nacido, no les permitieron hacerlo antes del alta.

"No nos dejaron hacerlo antes, así que queríamos registrarlo el lunes. ¿Qué buscan con esto? ¿Quieren darlo en adopción? Todo es muy raro", declaró la tía del pequeño, desolada.

En la Justicia de Familia, en tanto, pidieron hablar con la jueza, pero no se los permitieron. Y tampoco les habían dado precisiones.

En la entrevista radial, la mujer dijo que ni ella ni su familia tenían constancia de que existiera documentación judicial que respaldara la intervención de Niñez. Y que temián el pudiera ser entregado en adopción sin su consentimiento. "Queremos que vuelva con su madre, o su padre, o la abuela. No es posible que nadie nos informe nada", manifest. Y agregó: "Tiene familia que puede cuidarlo. Lo único que pedimos es que esté con nosotros. Esto es desesperante y no entendemos por qué hicieron esto".