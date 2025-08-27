Becas Progresar: los requisitos para cobrar en septiembre 2025, luego del cierre de la segunda convocatoria

A través del portal oficial Argentina.gov.ar, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Segunda Convocatoria 2025 de las Becas Progresar finalizará en septiembre. Y subraya que mientras la inscripción de la línea Obligatorio se extenderá hasta el 1ro de septiembre, la de la línea Superior tiene como plazo el 5 de septiembre. Por otra parte, el Ministerio recalca que, para inscribirse en la Beca Progresar Trabajo, habrá tiempo hasta el 30 de noviembre. Pero, una vez que cierre la Segunda Convocatoria de las Becas Progresar en septiembre de 2025, ¿cuáles son los requisitos necesarios para acceder al cobro de estas becas?