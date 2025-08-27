Becas Progresar: los requisitos para cobrar en septiembre 2025, luego del cierre de la segunda convocatoria
En este informe, te contamos cuáles son los requisitos necesarios para acceder al cobro de las Becas Progresar en septiembre, luego del cierre de la segunda convocatoria.
A través del portal oficial Argentina.gov.ar, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Segunda Convocatoria 2025 de las Becas Progresar finalizará en septiembre. Y subraya que mientras la inscripción de la línea Obligatorio se extenderá hasta el 1ro de septiembre, la de la línea Superior tiene como plazo el 5 de septiembre. Por otra parte, el Ministerio recalca que, para inscribirse en la Beca Progresar Trabajo, habrá tiempo hasta el 30 de noviembre. Pero, una vez que cierre la Segunda Convocatoria de las Becas Progresar en septiembre de 2025, ¿cuáles son los requisitos necesarios para acceder al cobro de estas becas?
Cabe recordar que el Ministerio de Capital Humano enfatiza que los trámites para acceder a las Becas Progresar no requieren gestores ni intermediarios. Por ello, los interesados en gestionarlas no deberán compartir datos sensibles, claves ni documentos con terceros. La gestión es personal, gratuita y se realiza a través de los canales oficiales.
Becas Progresar: los requisitos para cobrar en septiembre 2025
Para percibir el importe correspondiente a las Becas Progresar nivel obligatorio –cuya segunda convocatoria vence el 1ro de septiembre de 2025-, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez, otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Cumplir con la condición de alumno regular.
- Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
Actualmente, el monto de la Beca Progresar es de 35 mil pesos mensuales. En relación a las Becas Progresar nivel superior y Progresar Trabajo, el Ministerio de Capital Humano puntualiza que los requisitos para acceder al cobro de la beca son los siguientes:
Progresar nivel superior:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, contar DNI.
- Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.
- La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.
- Participar en las actividades complementarias que el programa determine.
Progresar Trabajo:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de dos años en el país y contar con DNI.
- Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
- Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).
Te puede interesar...
Leé más
Preocupación por la salud de Pablo Grillo: el fotógrafo volvió a terapia intensiva
Pan American Energy lanzó una nueva convocatoria para su programa de pasantías
Asesino serial: los nuevos hallazgos en la casa que desconciertan a los investigadores
-
TAGS
- Becas Progresar
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario