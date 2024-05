"Bicho cruel", la forma de Javier Milei para hablar de Victoria Villarruel

Las diferencias en la fórmula presidencial se dieron tras el fracaso del primer tratamiento del DNU en febrero pasado y continuaron por el aumento salarial para los senadores.

Tras la caída de la sesión para tratar el decreto 70/2023, Javier Milei publicó un duro comunicado en el que dijo que su no aprobación con llevaría una fuerte retroceso en los derechos de los argentinos. Villarruel dijo que no sintió que el mensaje estuvieron destinado a ella.

Sobre el aumento salarial a los senadores, la vicepresidenta si expresó diferencias con el presidente. "Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Tienen que ganar bien y actualmente no ganan bien. Cristina Kirchner, como pensionada, gana más de siete veces lo que gana un senador”, dijo Villarruel en una entrevista en la que remarcó que no compartía la visión de Milei de no subir los sueldos de los legisladores.

Villarruel.png Victoria Villarruel. Copyright: NA.

“Si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar. Le estamos delegando nuestra vida a futuro. Estas personas promulgan sobre el derecho a la propiedad, sobre nuestra libertad, educación, salud. Después hablamos de si lo hacen bien o mal o poco, pero su función es vital. Quiero tener senadores de calidad. Si van a cobrar poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”, planteó.

Así sigue el debate por la Ley Bases

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el flamante jefe de Gabinete ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirán con los bloques dialoguistas con el objetivo de analizar las modificaciones que el oficialismo introdujo en la ley de Bases y el paquete fiscal a pedido de los senadores.

De tener el visto bueno, La Libertad Avanza podría encaminar los dictámenes y sellarlos el miércoles para llegar al recinto senatorial la próxima semana. Para el miércoles a las 15 está convocado el plenario de comisiones que trata Bases y, posteriormente, se reanudará la comisión de Presupuesto y Hacienda que se focaliza en el paquete fiscal.

Guillermo Francos.jpg Guillermo Francos.

Villarruel había sido excluida desde el inicio en las negociaciones y el Ejecutivo perdió varios días para lograr una mejor y aceitada relación con los líderes de los bloques y los díscolos de cada espacio: principalmente, el titular de la Unión Cívica Radical y senador, Martín Lousteau (CABA), y la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri (CABA).