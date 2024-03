"Pobre Jamoncito", el curioso apodo de Victoria Villarruel a Javier Milei

Además, Villarruel dijo: "Las dos somos bravas y en el medio está Javier, pobre ‘Jamoncito’". Luego, negó cualquier tipo de enfrentamiento con el presidente y reveló que ayer compartieron un desayuno en la Casa Rosada. "Me estaba esperando con unas galletitas tipo Express y dije ‘qué bodrio. ¿Acá no hay unas medialunas, algo?’. Él me dijo ‘vos pedí lo que quieras. ¿Querés un pollo?’", contó entre risas.

Milei Jamoncito.mp4

Villarruel evidenció otra disidencia con el jefe de Estado, cuándo fue consultado por el aumento salarial para los senadores (que luego retrotrajo), y aseguró: "Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Tienen que ganar bien y actualmente no ganan bien. Cristina Kirchner, como pensionada, gana más de siete veces lo que gana un senador”, detalló también que un legislador gana menos de dos millones de pesos y resaltó que viven viajando entre Buenos Aires y sus provincias, por lo que pagan impuestos en ambos domicilios.

En esa línea, remarcó que “si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar”. “Le estamos delegando nuestra vida a futuro. Estas personas promulgan sobre el derecho a la propiedad, sobre nuestra libertad, educación, salud. Después hablamos de si lo hacen bien o mal o poco, pero su función es vital. Quiero tener senadores de calidad. Si van a cobrar poco, ¿no van a ser susceptibles a la corrupción?”, planteó.

Respecto al acuerdo que había firmado junto al titular de Diputados para subir los sueldos de los legisladores, Villarruel insistió con que se debería haber conservado: “Yo lo que creía es que el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación, pero di marcha atrás porque me lo pidió el Presidente”. “Considero que tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo en el Legislativo, espero que en el Ejecutivo también”, agregó suspicaz.

Para finalizar, aseguró que no sintió que esté destinado a ella el comunicado que compartió Milei luego la convocatoria a tratar el DNU en la Cámara de Senadores. “Yo no me sentí tocada, no me equivoqué con el DNU”, afirmó.

Los asesores de La Libertad Avanza en el Congreso

En otro tramo de la nota, Villarruel habló de lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella. Sobre esto, dijo: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”.

Y agregó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.

Milei Villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel.

“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella", completó Villarruel.