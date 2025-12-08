Brutal agresión en un gimnasio: un profesor de kickboxing fue atacado por la espalda y deberá ser operado

Alexander Acuña, de 35 años, sufrió fracturas en el rostro tras ser golpeado por un cliente del gimnasio en Carmen de Areco. El agresor sigue en libertad.

Un violento ataque dentro de un gimnasio de la localidad bonaerense de Carmen de Areco terminó con un profesor de kickboxing gravemente herido y a la espera de varias intervenciones quirúrgicas. El episodio ocurrió a principios de diciembre, durante un altercado que escaló hasta transformarse en una agresión sorpresiva contra el instructor.

El hecho se registró el 3 de diciembre en un gimnasio local, donde la víctima, identificada como Alexander Acuña, de 35 años, trabajaba dictando clases de disciplinas de combate como kickboxing y taekwondo. El agresor es un joven reconocido por sus iniciales P.P., quien asistía al lugar como cliente para realizar ejercicios de musculación.

La discusión que derivó en la agresión había comenzado días antes, tras algunos reclamos por el desorden en el establecimiento. Según lo reconstruido, el atacante responsabilizó a Acuña por haber comentado esa situación al dueño del gimnasio, lo que generó un intercambio de mensajes por WhatsApp cargado de amenazas. En esos diálogos, el agresor le reprochaba haberlo “expuesto”, mientras que el profesor intentaba aclarar la situación y proponía resolver las diferencias de manera deportiva y dentro de un ring.

image

El conflicto continuó en aumento y derivó en una advertencia directa por parte del joven: “En algún momento nos vamos a cruzar en el gimnasio. Hablamos ahí. Yo voy todos los días”, expresó en uno de los mensajes. Acuña respondió que no peleaba fuera de ámbitos reglamentados y que, si el joven pretendía un combate, debía darse en condiciones formales.

El 3 de diciembre ambos coincidieron en el gimnasio, donde también había un tercer usuario ajeno al problema. Las cámaras de seguridad registraron cómo la discusión verbal seguía latente. En las imágenes se observa a Acuña con guantes en las manos, invitando al joven a subir al ring para resolver el conflicto de manera controlada, mientras el agresor continuaba levantando pesas frente al espejo.

En un momento, el profesor tomó su teléfono para comunicarse con el personal del gimnasio. Según trascendió, buscaba informar sobre el hostigamiento previo y pedir que el joven no volviera. Fue entonces cuando, aprovechando que Acuña estaba de espaldas, el agresor lo golpeó por sorpresa en la cabeza. La víctima cayó sobre un banco, desvanecida, y P.P. continuó atacándolo con golpes de puño y patadas mientras estaba en el suelo.

atacó a traición a un profesor de kickboxing

Las heridas que tuvo a causa del golpe

Acuña sufrió una fractura de pómulo derecho y otra de maxilar, lesiones que requieren intervención quirúrgica en la ciudad de San Nicolás. “Vos viniste acá a prepotearme”, se escucha decir al instructor antes de ser atacado, mientras que en otros tramos del video el agresor lo increpa con insultos y lo desafía mientras permanece inconsciente.

Tras la agresión, Acuña radicó la denuncia correspondiente. La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El joven señalado como agresor, fue notificado por el delito de lesiones graves, aunque por el momento permanece en libertad.

Ante la gravedad de las heridas y los costos del tratamiento médico, la familia del instructor inició una campaña solidaria para colaborar con los gastos de traslado y atención especializada. Mientras tanto, Acuña continúa su recuperación a la espera de las cirugías reconstructivas necesarias.