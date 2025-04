Brutal ataque: entraron a una sede sindical y balearon a un dirigente

“ Traten bien a la gente y hagan las cosas que tienen que hacer . Se ponen las pilas. ¡Se entiende! Vos, me escuchaste lo que estoy diciendo. Traten bien a la gente”, y luego de que Echeverría asintió, le efectuó los disparos.

Embed #ALERTA | Así fue el brutal ataque a tiros al secretario adjunto del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) de Mar del Plata



️ @rogarrone pic.twitter.com/XQTvENAjs1 — Mundo Gremial (@MundoGremial) April 8, 2025

Hasta el momento no hay detenidos y está a cargo del caso la fiscal María Constanza Mandagarán, de la Fiscalía N°4. Los investigadores buscan determinar si se trató de un ajuste de cuentas vinculado a un problema gremial, por lo que se analizan las cámaras de seguridad que captaron la huida de los agresores a bordo de un auto gris.

"No eran trabajadores… no estamos en ninguna disputa ni hemos recibido amenazas anteriormente. Nunca jamás vivimos algo así… no termino de entenderlo", expresó Claudia Ledesma, secretaria general del sindicato a Revista Puerto.

Echeverría, víctima del ataque, se encuentra fuera de peligro tras haber sido hospitalizado de urgencia.

Incendiaron la camioneta de un dirigente

Un mes atrás, en la final del partido entre Alianza de Cutral Co y San Patricio del Chañar de la Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune), una interna sindical se coló y una batalla campal con heridos, represión policial y una camioneta incendiada fueron la atracción principal.

La camioneta del presidente de San Patricio del Chañar, Juan Acsama, fue incendiada. Según trascendió, la principal hipótesis es una supuesta pelea gremial dentro de la UOCRA, que en los últimos años ha sumado enfrentamientos y disputas territoriales en la región.

Resulta que Juan Acsama, además de ser el presidente de San Patricio del Chañar, es delegado zonal del gremio de la construcción en la localidad, y los alrededores. Y en estos meses creció la disputa en medio de denuncias de violencia, con otras facciones.

Su liderazgo dentro del sindicato estuvo signado por conflictos con otros sectores de la UOCRA en la provincia, especialmente con grupos de Cutral Co y Plaza Huincul, zonas donde históricamente el gremio ha tenido una fuerte presencia. El gremio se dividió el territorio de trabajo, y en la zona de la Comarca Petrolera está comandada por Natalio Benadivez, de acuerdo al acta firmada en la subsecretaría de Trabajo, el 12 de abril de 2024.

Según testigos, la violencia comenzó cuando un grupo de hinchas de San Patricio habría intentado ingresar al estadio con una bandera identificada con la UOCRA. Esto generó malestar entre algunos simpatizantes de Alianza, que interpretaron el gesto como una provocación ligada a la interna sindical, ligada con el fútbol. A partir de ese momento, la situación se descontroló.