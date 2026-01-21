Brutal choque en Salta: una niña de 5 años fue atropellada por un auto y se salvó de milagro

La menor quedó debajo del vehículo y fue rescatada por su familia. El conductor se dio a la fuga y horas después fue atrapado.

Un grave choque ocurrió este lunes por la tarde en la ciudad de Salta cuando una niña de 5 años fue atropellada por un automóvil que luego se dio a la fuga . La menor se encontraba jugando en la calle y, por la imprudencia del conductor, quedó debajo del vehículo aún en marcha y se salvó de milagro gracias a la rápida intervención de familiares.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 , en la cuadra de Antonio Feijóo al 612 en el barrio 20 de junio , cuando varios niños se divertían en el barrio. Según relataron los testigos, el auto involucrado se encontraba detenido en el lugar mientras un integrante de la familia se disponía a salir a trabajar a pocos metros. De forma inesperada, el vehículo arrancó y aceleró con fuerza , lo que llamó la atención de quienes estaban cerca. Un joven intentó advertirle al conductor que frenara, pero este no se detuvo: primero impactó contra un adulto y luego embistió a la niña de 5 años, que terminó atrapada debajo del rodado, con el motor aún encendido .

Gracias a que un familiar de la niña se interpuso, logró evitar que las ruedas la aplastaran por completo . El triste hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y muestra el crudo momento.

niña atropellada en salta 2 Gentileza: El Tribuno.

Otra niña también estuvo a punto de ser atropellada, pero una mujer logró empujarla a tiempo, evitando que el auto la alcanzara. Vecinos remarcaron que el episodio ocurrió en un contexto donde había numerosos menores jugando, lo que incrementó la gravedad del hecho.

Lejos de detenerse para asistir a las víctimas, el conductor continuó su marcha y se dio a la fuga, avanzando hacia una cancha cercana donde también había chicos. Los testigos indicaron que el vehículo circulaba a gran velocidad.

Minutos después del hecho, una ambulancia llegó al lugar y asistió a la niña. En un primer momento se indicó que se encontraba fuera de peligro y se le recomendó reposo, pero con el correr de los minutos comenzó a manifestar fuertes dolores y malestar, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil. Allí permaneció internada y luego fue dada de alta, aunque continúa con dolores, especialmente en la cabeza, y deberá someterse a nuevos controles médicos.

BRUTAL CHOQUE EN SALTA ATROPELLÓ A UNA NIÑA DE 5 AÑOS Y HUYÓ

Atrapado, detenido e imputado

El automovilista fue localizado horas después del siniestro en el mismo barrio, tras un operativo de búsqueda. Al momento de realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo. Con este marco, el fiscal del Penal 4 en feria, Facundo Ruiz de los Llanos, resolvió imputarlo de manera provisional por el delito de lesiones leves culposas, agravado por la conducción bajo alcohol y la fuga posterior al atropello.

Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un defensor oficial y optó por abstenerse de declarar, ejerciendo su derecho constitucional. En paralelo, el Ministerio Público solicitó que continúe detenido, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la medida mientras avanza la investigación.

La resolución final sobre su situación procesal quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías, que deberá definir si el imputado permanece privado de la libertad.