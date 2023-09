Bullrich le pidió a Schiaretti que se baje y le llovieron críticas

En un contexto aún más confuso, Bullrich indicó que esta postura "no es en contra de él (en alusión a Schiaretti), sino a favor de quién pongo el voto".

Lógicamente, ante semejante propuesta, llegaron las réplicas. Y fue Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula con Schiaretti, quien salió con los tapones de punta en sus redes sociales al afirmar que "pedirle a un candidato a Presidente que se baje es profundamente antidemocrático".

"Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores", concluyó Randazzo.

Carlos Gutiérrez, jefe del bloque Córdoba Federal, deslizó que es "vergonzosa" y lanzó una reflexión desde su cuenta de Twitter: "Patricia Bullrich se tuvo que ir antes con el gobierno Fernando De la Rúa y después con Mauricio Macri, hicieron tan mal las cosas que volvió Cristina Fernández de Kirchner".

Bullrich, por su parte, explicó por qué rechazó el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio en la previa a las PASO, una propuesta que era sostenida tanto por Horacio Rodríguez Larreta como por Gerardo Morales. "Cuando se habló de Schiaretti en su momento interfería en las elecciones provinciales, y esa discusión nos partió al medio", señaló.

Además, marcó que "nosotros no tenemos un problema insalvable con Schiaretti, pero no queríamos que su incorporación fuera una forma de perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió", en relación al triunfo de Martín Llaryora en los comicios a la gobernación provincial.

"No le saco mérito al que ganó", dijo Bullrich en alusión a Llaryora, pero agregó que "estábamos convencidos de que si eso no pasaba (la discusión en torno a la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio), ganábamos Córdoba".

Al insistir con su idea de que el mandatario cordobés dé un paso al costado, Bullrich expresó que "sería una buena idea que deje que su voto se disperse, que deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de colaboración con el país".

Asimismo, Bullrich dijo que está "convencida" de que en las elecciones del 22 de octubre obtendrá "más de 30 puntos", y que es "la persona que tiene el equipo y las espaldas" como para conducir el país.

Al cuestionar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Bullrich dijo que “cuando le preguntaron por los sindicalistas se hizo el distraído”. En este sentido, se mostró partidaria que los dirigentes sindicales tengan solamente dos mandatos y dijo que en muchos casos los gremialistas “son privilegiados llenos de plata”.

“Yo quiero cambiar y cambiar todas las castas y privilegios, no sólo algunos”, remató al cuestionar a Milei.