Caleta Olivia: la Justicia falló a favor de Pablito y su obra social deberá darle el remedio que necesita

El chico de 12 años padece una enfermedad que le impide crecer y necesita un medicamento que aún no aprobó la Anmat. Hay un caso similar en Santa Cruz .

El medicamento requerido por Pablo Vega se llama Voxzogo y todavía no está aprobado por la Administración Nacional de Medicación, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ), por lo cual no se puede comercializar en la Argentina.

Por este motivo, OSPE argumentó que no podía cubrir el tratamiento del niño, y es la misma razón por la cual no se sabe con exactitud el costo que podría tener el tratamiento, ya que el precio de la droga varía según el país, y en la Argentina no hay un valor oficial, aunque se estima en que rondaría los 30 mil dólares.