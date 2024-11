¿Carlitos Nair puede ir preso? Así avanza la denuncia de Zulemita

La hija del ex presidente acusó a su medio hermano por presunta “desobediencia”. Cómo podría quedar el caso.

El hijo del ex presidente Carlos Saul Menem, Carlitos Nair , dio su versión de los hechos luego de ser acusado por su hermana, Zulema Menem, por presunta “desobediencia ” y el caso llegaría a juicio oral. En este sentido, hay preocupación por la posibilidad de ir preso .

El abogado de Zulemita, Diego Storto , había pedido que “Carlitos” no se refiera ni a ella , ni a sus familiares. Sin embargo, su medio hermano brindó una entrevista con Chiche Gelblung donde se refirió a la empresaria.

En este sentido, el hijo del ex presidente aseguró: “No puedo hablar ni nombrar a ninguna de las personas involucradas -por el bozal legal-”. En cuanto a la medida, agregó que “no entendía bien cómo era el tema”.

Según Zulemita, su medio hermano la habría hostigado. Ante este panorama, Carlos negó rotundamente: “No, jamás” y agregó: “Se va a demostrar -lo contrario- en la justicia”. Además, Nair recalcó que “en cuanto empezaron los problemas” salió de Buenos Aires.

ZULEMITA MENEM.jpg Zulemita Menem pone en jaque a Carlitos Nair.

En cuanto a las cuestiones económicas familiares, Nair remarcó que si bien, aún no llegaron a término, “estamos por buen camino a solucionarse”.

Por qué Carlitos Nair podría ir preso

Uno de los motivos por los que la denuncia podría dejarlo tras las rejas, son sus antecedentes penales. De igual manera, Carlos refutó: “No me complicaría porque de lo que me acusa, no tengo nada anterior. Es una locura -que pueda terminar preso-”.

De la misma manera, su abogado, Pablo Vidal, explicó que la restricción verbal surgió el año pasado y detalló: “El vínculo se volvió a fortificar el año pasado y, este año, repentinamente, se reactivó la medida”.

“Nosotros tenemos la presunción de que, en el juicio sucesorio de Menem hubo avances en cuanto a los herederos y la partición de los bienes”, remarcó el letrado, e indirectamente hizo alusión a que la sucesión sería un motivo de conflicto.

Además, Vidal explicó que el hostigamiento implica una “sensación de acoso constante y permanente u ofensivo. Si en el medio de un sucesorio, estoy intercambiando cuestiones con mi hermana, porque eso es -su hermana-, en un juicio común y corriente (...). Los hermanos pueden estar disputando los bienes y otra cosa es que tenga un acto de agresividad”.

La jubilación de privilegio de Carlos Menem

Zulema María Eva Menem, hija de Carlos Menem, salió al cruce de la exmandataria Cristina Kirchner y aclaró que al momento de su muerte, el ex presidente "no tenía ninguna condena firme", una excusa que llama la atención porque la condena de CFK tampoco se encuentra firme y fue la justificación para eliminar su jubilación de privilegio.

Zulemita le respondió a la ex presidenta, quien se quejó porque el gobierno de Javier Milei le retiró su pensión, en cambio mantiene la de Menem, quien en su momento también debió enfrentar distintas causas judiciales.

"Preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, quien se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia", escribió Cristina en redes sociales.

Sin embargo, Zulemita le respondió y aclaró la situación, que ninguna condena contra su padre "estaba firme" y por tal motivo Zulema Yoma -su madre- sigue cobrando la pensión.