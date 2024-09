Caso Loan: asesinaron a un preso que compartía cárcel con los imputados

La víctima estaba presa en una causa por transporte de estupefacientes e iba a recuperar su libertad en 2025. Ahora su atacante será imputado por el delito de homicidio, mientras continúa cumpliendo su pena de siete años de cárcel por narcotráfico.

Se supo además que cuenta con antecedentes en Buenos Aires por homicidio, portación de armas y robo calificado.

Caso Loan: preocupación por los imputados

Las autoridades detallaron que no es la primera vez que en dicho penal ocurre un crimen y hay dudas sobre cómo pasan sus días cinco de los imputados por la desaparición del menor en Corrientes.

En dicho complejo se encuentran alojados Bernardino Antonio Benítez, tío de Loan; Carlos Guido Pérez, el ex capitán de navío de la Armada, y el comisario Walter Maciel.

Mientras que en el penal de mujeres, que está ubicada en el mismo predio, están presas María Victoria Caillava, esposa de Pérez y ex funcionaria de la localidad de 9 de Julio, y María del Carmen Millapi, pareja de Daniel “Fierrito” Ramírez.

Declaró por segunda vez Antonio Benítez, el tío de Loan

Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña, amplió su declaración ante la Justicia Federal y rechazó haber participado en la desaparición del niño, ocurrida haca casi tres meses en la localidad correntina de 9 de Julio.

"Quiero que se resuelva pronto quiero ir a mi casa, hace 85 días que estoy que no veo a mis hijos", sostuvo Benítez en su declaración, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

El imputado estuvo ante la jueza Cristina Pozzer Penzo a través de una videoconferencia por un lapso cercano a la media hora.

En esta indagatoria, Benítez reiteró lo que había dicho en la primera sobre que creía que a Loan "se lo llevaron".

"La verdad que todo fue muy raro, por eso el chico no se perdió, si no lo hubiésemos encontrado esa misma tarde. Pudo haber sido un accidente, no sé por qué no dicen la verdad", resaltó Benítez, al apuntar a la familia del menor.

Además, al ser consultado sobre sus sospechas, expresó: "Hay muchas cosas eso del tema del botín me resulta raro. (el ex comisario Walter) Maciel siempre anduvo acompañado de un policía y en ese momento del botín estuvo solo".

Por otra parte, la querella, representada por el abogado Roberto Méndez -letrado del padre de Loan- acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.