Causa AFA: piden detener a Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

Es por presunto lavado de dinero y la solicitud la realizó un fiscal federal de Santiago del Estero.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "chiqui" Tapia , y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Según información de fuentes vinculadas a la causa, se trata de un expediente que se inició en la citada provincia norteña en diciembre pasado y el que solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino , entre las que se encuentran los dueños de a quinta de la localidad bonaerense de que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte , quien está jubilada.

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

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Según Agencia de Noticias Argentinas, la investigación involucra bienes en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo Toviggino y el fiscal acusó al tesorero de AFA y a Tapia por “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, mientras que, además, pidió que se lleven a cabo diversos allanamientos y peritajes y la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

Además, se indicó que la investigación estaría relacionada allegados a Toviggino en la citada provincia norteña, ya que, según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades que aparecen vinculadas al directivo y personas de su entorno, mientras que el juez de Tucumán Guillermo Díaz es quien deberá tomar la decisión de algunos planteos de la causa.

Principales causas y acusaciones contra Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

1. Retención indebida de aportes y evasión fiscal

A finales de marzo de 2026, el juez federal Diego Amarante los procesó y embargó por una cifra millonaria. Los puntos clave de esta causa son:

El delito: Se los acusa de retener aportes previsionales y tributos (ganancias y seguridad social) de empleados de la AFA y de diversos clubes sin depositarlos en los plazos legales ante el organismo recaudador (ARCA, antes AFIP).

Se los acusa de (ganancias y seguridad social) de empleados de la AFA y de diversos clubes sin depositarlos en los plazos legales ante el organismo recaudador (ARCA, antes AFIP). El monto: La suma evadida superaría los $19.000 millones de pesos correspondientes a los períodos 2024 y 2025.

La suma evadida superaría los correspondientes a los períodos 2024 y 2025. Consecuencias: Se dictó un embargo sobre sus bienes (de aproximadamente $350 millones en algunos casos) y se les impusieron restricciones, como la prohibición de salida del país sin autorización previa.

Tapia y Toviggino

2. Asociación ilícita y lavado de activos

El 17 de abril de 2026, un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención de ambos dirigentes en una nueva investigación:

Nueva acusación: Se les imputa formar parte de una asociación ilícita agravada y realizar maniobras de lavado de activos .

Se les imputa formar parte de una y realizar maniobras de . Desvío de fondos: La justicia investiga si se utilizó dinero de la AFA para la compra de propiedades de lujo en el norte del país y en Estados Unidos a través de sociedades fantasma.

La justicia investiga si se utilizó dinero de la AFA para la compra de en el norte del país y en Estados Unidos a través de sociedades fantasma. Entorno involucrado: La causa incluye a más de 24 personas del círculo cercano a los dirigentes y solicita medidas como allanamientos y la inhibición general de bienes. Instagram +2

Defensa de los dirigentes

Tapia ha declarado ante la justicia negando irregularidades, argumentando que las decisiones impositivas dependen de áreas técnicas y que la AFA actuó bajo normativas que suspendían ejecuciones fiscales en su momento.