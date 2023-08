Causa Cuadernos: se manipularon los escritos

Además se informó que tras recibir el informe, el juez ordenó la extracción forense de los dispositivos móviles y electrónicos secuestrados en casa de Bacigalupo el día que lo allanaron en el marco de esta investigación.

En la causa "Cuadernos", iniciada a partir de las anotaciones de Centeno, fueron enviados a juicio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego sobreseída, además de exfuncionarios de su Gobierno y empresarios, por supuestos pagos de sobornos.

En noviembre pasado, la Vicepresidenta también fue sobreseída en otra causa derivada del mismo caso luego de que el juez Julián Ercolini determinara que no se encontraron "elementos que permitan establecer la existencia" de pagos de los empresarios de obra pública Francisco Valenti y Enrique Pescarmona.

De acuerdo al informe perital, de 23 fojas, al cual tuvo acceso Télam, se comparó la caligrafía presente en los cuadernos de la investigación con un archivo de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, donde se encontraba el legajo de identidad de Bacigalupo y un expediente, que consta con escritura manuscrita del peritado.

También se trabajó a partir de constancias manuscritas secuestradas en un inmueble de la calle Moldes, en la ciudad de Buenos Aires, obtenido en el allanamiento de la vivienda, domicilio de Bacigalupo, que comprendía "agendas, anotadores y papelería varia" y se obtuvo a "los fines de establecer el carácter o no de indubitado de los mismos".

A eso se sumó un "cuerpo de escritura obtenido en sede tribunalicia" durante el transcurso de este año, donde se verifica que "las características morfológicas se mantienen al igual que las combinaciones de signos del modelo cursivo con el de imprenta".

En estas muestras se encontró la "enmienda en algunos signos literales tales como la “y”, “r”, “n”, tachaduras, varianzas de inclinación, presionado", que indicaría "falta de espontaneidad" que "puede ser atribuido a un estado de nerviosismo del acto propio", de acuerdo al documento firmado por el Comisario Alejandro Matías Centofanti, Jefe de la División Scopometría, la Inspectora Analía Noemí Ojeda y los peritos de parte Guillermo Latour, Gastón Latour y Jorge Baz.

Por otra parte, el informe destacó que el trabajo a través de muestras fotográficas, "pese a tratarse de muestras obtenidas de los cuadernos originales, imposibilitan a los peritos adentramos en el estudio" de los escritos, que "solo pueden ser analizados en el sustrato original".

"En consecuencia, si se contara efectivamente con el material original para la examinación, sería posible recabar una mayor cantidad de elementos valorativos que permita elevar el grado de asertividad en el colofón presentado", amplía.

El Tribunal Oral Federal 7 es quien tiene en una caja fuerte las piezas que aparecieron en 2019, custodiadas por la Policía Federal, y se negó a entregar los originales para este análisis solicitado por Martínez de Giorgi en mayo.

En Bacigalupo comenzó el circuito conocido como "Cuadernos", que luego se transformó en una causa a cargo del juez Claudio Bonadio, por la que luego estuvieron detenidos decenas de exfuncionarios y empresarios y por la que fue procesada -y luego sobreseída- la Vicepresidenta.

"La causa fue una operación de inteligencia"

El titular de la empresa Electro Ingeniería, Gerardo Ferreyra, quien estuvo detenido en la denominada causa Cuadernos, calificó hoy esa investigación como "una acción de inteligencia muy grande que contó con connivencia internacional".

"Todo esto fue una operación de inteligencia muy grande. Una acción de lawfare que tuvo connivencia internacional. ¿A quién se le puede ocurrir que todo esto es producto una una denuncia que presentó un chofer (Centeno) y un exagente de la Policía Federal", afirmó Ferreyra en declaraciones a la Radio AM 530.

Ferreyra añadió que "en la causa habían más de 1.600 irregularidades" en los escritos que se presentaron como prueba, y existen dos tomos completos de esas agendas que fueron dictados (a Centeno)", y sostuvo que, ahora la Justicia está en la "necesidad de saber quién fue el autor intelectual" de esa maniobra.

"Estuve involucrado ilegalmente en esta investigación. Hubo una asociación ilícita con Centeno, antiguo miembro de la Policía Federal y del batallón 601 de inteligencia del Ejército. Luego aparecieron su amigo y también expolicía, Bacigalupo, y el periodista del diario La Nación, Diego Cabot, a quien supuestamente le entregaron la información de los cuadernos. A todo esto se suma la pata judicial con el fiscal Carlos Stornelli", enumeró el empresario.

El empresario contó que se detención se ordenó en función de "una agenda" en la que fue "agregado" con el propósito de justificar su encarcelamiento.

"Ahora, cinco años después del daño que me causaron cuando me detuvieron. Se hace una tercera pericia y se demuestra que no solo estaban alterados los cuadernos, si no que la letra era de Basigalupo. La Justicia ordenó que se abran sus tres celulares y su notebook. Creo que podremos saber con quién actuó y cómo era la asociación ilícita que integraba", subrayó el empresario.