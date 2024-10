Chaco: abogada denunció irregularidades en el Poder Judicial y la internaron a la fuerza

Según el ministro de Salud provincial, Sergio Rodríguez, la internación forzosa entraría dentro del protocolo de internación involuntaria, parte de la Ley de Salud Mental que fue modificada dentro de la Ley Bases. Aún así, el abogado de Casa, Alejandro La Regina, aseguró a La Nación que no hay “ninguna autorización para llevar adelante el operativo”.

CASO GABRIELA CASAS: Se cumple una semana de que la llevaron a la joven abogada a la fuerza a Salud Mental por una orden de la Justicia.

Aquí le dejamos la grave denuncia que hizo en este medio desde su casa, antes de ser violentamente retirada.

— +Contenidos.Net (@ContenidosN) October 15, 2024

En medio del caos, periodistas locales se acercaron a la reja de su casa, donde Casa se encontraba del otro lado contando su situación. “Yo esto lo sufrí en mi trabajo. Yo trabajo en el Poder Judicial, soy abogada, trabajo en la Defensoría General. Empecé a decir que hubo irregularidades, y la última vez hice un reclamo laboral cuando sentía que estaban extendiendo el tiempo de investigación para saber si hubo o no violencia laboral. Ahí me sacaron del trabajo”, comentó en diálogo con los medios, y agregó: “Pido que me informen cuál es el motivo por el que justifican que estén acá, pero no me lo dicen”.

Unos minutos antes, Casa había denunciado que no era la primera vez que ella había sufrido una internación debido a este conflicto. “Fue una internación involuntaria, sin abogados, bien arbitrario. Yo pedí una licencia, me fui a una psicóloga. Nunca había ido, y a un psiquiatra menos. Tuve que hacer un tratamiento para sacarme de la internación. Todas las intervenciones que sufrí, las sufrí en Salud Mental. A mí no me dieron medicación hasta que la doctora Alcalá hizo una llamada. Ahí me llenaron de inyecciones, pastillas, me tuvieron en cama tres días sin celular. Me pusieron un suero, no me dejaban parar ni nada”, relató Casa a ContenidosNet.Ar.

Qué dijeron los funcionarios públicos de la abogada internada

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, sostuvo en el operativo que “la policía procedió al ingreso conforme el artículo 213 al allanamiento sin orden, una excepción a la regla”. “Se produjo la internación involuntaria de la paciente por criterio médico de salud pública y a pedido de la defensora oficial”, sostuvo en diálogo con NG Federal. La defensora oficial es Alicia Alcalá, a quien Casa denuncia por las irregularidades.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, habló con NG Federal y dijo que se cumplió con el protocolo de internación involuntaria. También aseguró que la decisión se tomó luego de reuniones con Alcalá, las fuerzas de seguridad y el órgano revisor. ”Se trabajó en conjunto con la Justicia, las fuerzas de seguridad, y el equipo médico demostró que era necesaria la internación. Los contactos cercanos habían hablado con el equipo de salud y se tomó la decisión. Yo creo que el protocolo se cumplió”, explicó, y añadió: “Había tenido una reunión con la doctora Alcalá, con todas las fuerzas. Habíamos tenido la reunión con el órgano revisor. Posteriormente los equipos de salud se comunican con el órgano personal y con la familia de las personas internadas”.

Aún así, Alcalá negó en declaraciones públicas que haya pedido la orden de traslado en diálogo con el canal local. “Yo desconozco qué dicen los vecinos y su hermano [de Casa]”, señaló. También detalló que es la tercera internación que sufre Casa. “Yo no di ninguna orden. No puedo ordenar la intervención. Yo solicité que se active el protocolo y las autoridades de salud y seguridad evalúan la situación en ese momento”, declaró.