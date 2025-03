¿Chau Cristina?: nueva fractura en el bloque de Unión por la Patria

El nuevo bloque de "Convicción Federal" nace a partir de la separación de cuatro senadores peronistas que se sienten distanciados del kirchnerismo. Estos senadores provienen de provincias que, aunque gobernadas por dirigentes peronistas, no responden directamente a la línea del kirchnerismo. Los senadores involucrados en esta fractura son Fernando Aldo Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal (La Rioja) . La presidencia del nuevo bloque será ocupada por Salino, mientras que Moisés se encargará de la vicepresidencia.

Este grupo busca dar mayor visibilidad a los intereses de sus provincias dentro del Senado y plantear una postura distinta a la que, según ellos, impone la conducción nacional del Partido Justicialista, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner pierde poder en su propio bloque del Senado.

En un comunicado, los senadores expresaron que su objetivo es promover una estrategia de apertura, debate interno y sumar voces en oposición al gobierno nacional. Además, subrayaron la necesidad urgente de que la voz federal sea escuchada en el Congreso, señalando que este nuevo bloque representa una reivindicación de las regiones del país, que sienten que sus necesidades han sido marginadas por la agenda centralista.

Diferencias internas dentro de UP

La ruptura dentro de UxP no es un hecho aislado, sino que forma parte de un malestar generalizado que ha venido acumulándose desde hace tiempo. La relación de los senadores de "Convicción Federal" con la conducción kirchnerista ha estado marcada por diferencias en torno a la manera de abordar los temas legislativos y la falta de representación de las problemáticas regionales en la agenda del bloque mayoritario.

En particular, Carolina Moisés, senadora de Jujuy, había tomado la decisión de presentarse por fuera del esquema de UP en su provincia, lo que terminó desembocando en la fractura del peronismo en Jujuy. Moisés, tras intentar negociar con Cristina Kirchner para alcanzar un acuerdo sobre la conducción del PJ Jujeño, decidió que era imposible seguir bajo el liderazgo de la ex presidenta, lo que llevó a la separación.

A esta decisión se sumaron los senadores Guillermo Andrada, de Catamarca, y Fernando Rejal, de La Rioja, quienes también venían experimentando diferencias con el kirchnerismo, tanto en cuestiones provinciales como a nivel nacional.

SE QUEBRÓ EL PJ EN EL SENADO



Cuatro senadores armaron un bloque propio.



Seguí en #OtraMañana

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/xKlX1bOELk — A24.com (@A24COM) March 20, 2025

Las tensiones y sus consecuencias para el peronismo

La salida de estos senadores del bloque mayoritario en el Senado refleja una fractura más profunda dentro del peronismo, que está sufriendo de varias rebeliones internas. En particular, la disputa por el liderazgo del Partido Justicialista ha puesto en evidencia las diferencias entre sectores alineados con Cristina Kirchner y aquellos que buscan una renovación de la estructura partidaria. La reciente ruptura es solo una muestra más de los roces que se vienen sucediendo dentro del peronismo, particularmente en lo que respecta a la conducción del PJ y la manera en que se manejan las decisiones dentro de la coalición.

La ruptura también refleja un agotamiento de la estrategia kirchnerista en algunas provincias, donde los dirigentes locales consideran que sus intereses no son debidamente representados en el seno del bloque parlamentario. Esto es especialmente relevante en provincias como San Luis, Catamarca, La Rioja y Jujuy, donde los gobernadores locales, aunque cercanos al peronismo, tienen una relación más distanciada con la conducción nacional encabezada por la ex presidenta.

El Senado volvió a sesionar y se aumentaron el salario.

La fragmentación del bloque de UP también refleja una estrategia de alineación táctica de los gobernadores que, aunque peronistas, buscan mantener independencia política de la corriente kirchnerista. En este contexto, el surgimiento de "Convicción Federal" se presenta como una opción para aquellos senadores que no se sienten cómodos bajo el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y que desean una mayor autonomía dentro de la estructura política nacional.

El futuro del bloque "Convicción Federal"

De cara al futuro, el bloque de "Convicción Federal" buscará consolidarse como una alternativa dentro del Senado, defendiendo una agenda más centrada en las necesidades de las provincias y en la autonomía de los gobiernos locales. Si bien este grupo sigue dentro del Interbloque de Unión por la Patria, su formación responde a la necesidad de hacer oír la voz de aquellos sectores del peronismo que se sienten desplazados.

A nivel legislativo, se prevé que los senadores de este nuevo bloque busquen apoyar proyectos de ley que favorezcan los intereses de sus respectivas provincias y que cuestionen las propuestas del Gobierno Nacional, especialmente en lo que respecta a la centralización del poder y la toma de decisiones. Sin embargo, la situación interna del peronismo podría seguir agudizándose, ya que otros sectores del partido pueden verse tentados a seguir el mismo camino que estos senadores y romper con el kirchnerismo.