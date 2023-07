“No había camino de asfalto entre Zapala y Neuquén así que he vivido toda la explosión de crecimiento de la provincia. Cuando nos dieron la primera cédula de identidad en el año ’57 había 50.000 habitantes y hoy una de las provincias más pujantes de la Argentina”, dijo.

La figura de Colombo volvió a la escena público con la serie Diciembre 2001, que se estrenó a principios de junio en Star Plus, y relata los días definitivos de la crisis que terminaron con la renuncia de De La Rúa.

El ex funcionario no vio la producción audiovisual en su totalidad, pero no quiere tener una mirada crítica sobre un contenido de ficción. “La libertad de hacer con un libro una serie debe ser respetada, la quiero ver simplemente por por curiosidad no para tener un juicio severo”, señaló.

Afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), llegó al gobierno de la Alianza por su estrecha relación con Raúl Alfonsín. Primero se desempeñó como presidente del Banco Nación y luego asumió como Jefe de Gabinete, tras la salida de Rodolfo Terragno en octubre de 2020.

Por su rol en el gobierno, Colombo tenía un relación fluida con el presidente, con el cual compartía mucho tiempo en un periodo que tuvo varias crisis, en un contexto económico en el que una de las discusiones fundamantales era sobre el tipo de cambio igualitario impuesto por la Convertibilidad de un peso, un dólar.

“Cuando fui funcionario público a todos los presidentes le decía lo que yo pensaba y creo que esa era parte también de mi función. Así que sí, le señalé muchas cosas de las cuales estaba de acuerdo y muchas cosas en las cuales no”, agregó.

En octubre de 2000, la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez a la vicepresidencia marcó el rumbo de la Alianza en el gobierno. “Desde ahí fue una etapa mucho más tumultuosa porque se rompió de alguna manera la Alianza y generó una división dentro de la misma. Gobernar con el propio partido dividido es, fue y será una cosa complicada”, dijo Colombo.

En diciembre de 2001, la crisis económica tocó su punto más álgido, las medidas del gobierno no paliaron la situación y los estallidos sociales marcaron el final de De La Rúa, a pesar de los intentos por conseguir un acuerdo político para evitar la renuncia.

“Con el diario del lunes todo acertamos el Prode, pero creo que sí pudo haberse evitado. Si todas las partes hubieran depuesto un poco el orgullo, las ganas de acceder al poder y hubiesen pensado un poco más en la gente. Se hizo un esfuerzo, el único esfuerzo formal, que creo que fue el último en el que se perdió la oportunidad, fue la reunión de Cáritas el 19 de diciembre. Ahí estaban representados los partidos políticos, algunos gobernadores importantes como el de Córdoba y el de Buenos Aires, sectores sociales, empresarios y gremiales, y creo que ahí pudo haber habido una oportunidad”, relató.

A Cavallo se lo sostuvo hasta donde pudo y Antonio De la Rúa era una persona de consulta para el presidente. A Cavallo se lo sostuvo hasta donde pudo y Antonio De la Rúa era una persona de consulta para el presidente.

Una de las figuras centrales de la crisis económica de 2001 fue Domingo Cavallo, ministro de Economía entre marzo y diciembre, y padre de la convertibilidad de los ’90, cuyo regreso con De la Rúa generó esperanzas al comienzo y fue la figura más criticada en los tumultuosos días de diciembre.

“Al doctor Cavallo en el gobierno se lo sostuvo hasta último momento. Claramente había dentro de la Alianza un montón de gente que pensaba distinto al doctor Cavallo. Pero no hubo boicot. Los resultados obtenidos por el Ministerio de Economía no fueron los esperados. La decisión de sostener a los ministros, cualquiera sea, es una decisión del Presidente, creo que si hubiese renunciado el ministro Cavallo antes habría existido la posibilidad de hacer un acuerdo con la oposición distinto, pero esto es dicho ahora, en ese momento no se veía tampoco una salida muy clara a la situación”, dijo Colombo.

La serie Diciembre 2001 muestra un rol también muy importante de de Antonio De La Rúa, hijo de Fernando, al Colombo define como una persona de consulta para el presidente de la República, pero sin influencia directa en la toma de decisiones.

Chrystian Colombo

La enseñanza del 2001 y la actualidad

La crisis de diciembre de 2001 marcó el fin de un gobierno y el comienzo de un periodo de transición, con Eduardo Duhalde como titular del Poder Ejecutivo, quien adelantó las elecciones, previstas para octubre de 2009, y entregó el mando el 25 de mayo de ese año a Néstor Kirchner, dando inició a 12 años de mandatos ininterrumpidos del mismo espacio.

“A los gobiernos posteriores, que han sido un poco más estables, no los transitorios que ocurrieron esos días, a todos le dijeron que se iban a ir con el helicóptero. Duhalde tuvo que anticipar las elecciones, pero a partir de allí todos los gobiernos terminaron su mandato como corresponde aún cuando también circulaba en los medios, y demás, la idea de que se iban a ir en helicóptero y que iban a no poder terminar su mandato. Esto ocurrió con el segundo gobierno de Cristina Fernández. ocurrió con el gobierno de Macri, ocurrió este incluso con este gobierno y eso no volvió a pasar. Tampoco pasó ninguna pueblada a partir de ese momento como fue la que ocurrió en 2001, que responde a la idea de un complot, a una idea central. El aprendizaje para la sociedad debe ser que de los cambios culturales y políticos no ocurren de un día para otro hay tiempos y a mí me parece bien que se respeten todos los tiempos democráticos”, reflexionó Colombo sobre las enseñanzas que dejó la crisis.

Para el ex funcionario no hay un paralelismo entre la salida de Chacho Álvarez, que dejó una división fuerte en la Alianza, y la situación actual entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández, que mantiene algunas diferencias públicas sobre el gobierno que integran.

“Ahí no encuentro mucho paralelismo. Más allá de los apoyos o no que ha tenido, el presidente se ha mantenido bastante firme en algunas convicciones. Son cosas diferentes, nadie abandonado el gobierno en este en este mandato, no existe el mismo grado de rompimiento que se generó en ese momento en el cual había realmente una separación muy grande entre lo que pensaba el doctor De la Rúa que había que hacer y el resto de la Alianza”, dijo Colombo.

En ese sentido, el ex Jefe de Gabinete detalló que no hay tampoco una similitud en las gestión que se hizo de la crisis, en el gobierno actual y en la anteriores, ya que nunca se llegaron a plantear las cosas como se plantearon en 2001. “La profundidad de la crisis creo que tampoco es la misma. En ese momento teníamos un problema muy serio con el FMI, pero muy serio en términos de un cambio ideológico del fondo que quería demostrar que había que hacer quebrar a los países para que aprendieran y eso de alguna manera cambió. La crisis de los precios internacionales de la Argentina no es la misma en aquel momento que la actual, hoy estamos viviendo una crisis fundamentalmente por un mal gobierno, si usted quiere, pero fundamentalmente también por un tema climático muy serio, una serie de choques externos como la pandemia y la guerra de Ucrania con Rusia”, añadió.

“Es época de que los argentinos encontremos un norte común y que discutamos solamente por cómo queremos hacerlo, de cuál es el norte. Son muchos años desencuentros y lo ve posible, eso es bueno para la nación. Se está produciendo un gran cambio generacional y tengo la esperanza de que sea posible. Va a ser la gente la que va a movilizar a los dirigentes para que se junten. Sinceramente creo eso bueno”, dijo

Chrystian Colombo reel

Imágenes que marcaron la historia

Asunción de la Rua.jpeg 10 de diciembre de 1999: asunción de De La Rúa

Yo en ese momento estaba en mi casa. No fui al acto de asunción de de presidente. Fue una transición de gobierno muy ordenada, pese a que había un cambio en el sesgo ideológico de un gobierno que se iba con el que entraba. El diálogo con el gobierno anterior que tuvimos fue muy abierto, muy de entregar las cosas y saber que estaba haciendo cada ministerio. De manera que me pareció un cambio democrático. Yo en ese momento estaba en mi casa. No fui al acto de asunción de de presidente. Fue una transición de gobierno muy ordenada, pese a que había un cambio en el sesgo ideológico de un gobierno que se iba con el que entraba. El diálogo con el gobierno anterior que tuvimos fue muy abierto, muy de entregar las cosas y saber que estaba haciendo cada ministerio. De manera que me pareció un cambio democrático.

cavallo conferencia.jpeg Conferencia de prensa del ministro de Economía Domingo Cavallo con el anuncio del corralito.

Al doctor Cavallo lo conozco desde antes que fuera presidente del Banco Central en el ’82, así que eh intercambiado opiniones antes. Pero fue una sorpresa para mí que el doctor Cavallo viniera a reemplazar al doctor López Murphy, porque no estaba enterado. La llegada de Cavallo nos sorprendió a varios en el gobierno. Al doctor Cavallo lo conozco desde antes que fuera presidente del Banco Central en el ’82, así que eh intercambiado opiniones antes. Pero fue una sorpresa para mí que el doctor Cavallo viniera a reemplazar al doctor López Murphy, porque no estaba enterado. La llegada de Cavallo nos sorprendió a varios en el gobierno.

juicio21_1000_1100.jpg

El 18 de diciembre había sido la reunión de Cáritas. Ese mismo día a la noche se instauró el Estado de Sitio para tratar de resguardar el orden. Ahora te diría que una medida contraproducente porque lo que generó. Enrique Mathov era el responsable de la seguridad y creo que no estaba ni siquiera en el país en este en ese momento, llegó el día 19 de diciembre a la tarde. Uno tiene que hacerse está en la función pública responsable de lo que ocurre. El 18 de diciembre había sido la reunión de Cáritas. Ese mismo día a la noche se instauró el Estado de Sitio para tratar de resguardar el orden. Ahora te diría que una medida contraproducente porque lo que generó. Enrique Mathov era el responsable de la seguridad y creo que no estaba ni siquiera en el país en este en ese momento, llegó el día 19 de diciembre a la tarde. Uno tiene que hacerse está en la función pública responsable de lo que ocurre.

descarga (1).jpeg 20 de diciembre de 2001: la renuncia del presidente De la Rúa.

Lo único que puedo decir es que el presidente De la Rúa no quería irse en helicóptero y que la seguridad presidencial le aconsejo hacerlo así. Me produce mucha tristeza. Yo siempre pienso que hay algunas cosas que se podrían haber evitado a un costo mucho menor en términos políticos, si se hubiesen hecho algunos cambios un poco antes Lo único que puedo decir es que el presidente De la Rúa no quería irse en helicóptero y que la seguridad presidencial le aconsejo hacerlo así. Me produce mucha tristeza. Yo siempre pienso que hay algunas cosas que se podrían haber evitado a un costo mucho menor en términos políticos, si se hubiesen hecho algunos cambios un poco antes

B5JC5Q1CQAA0iEU.jpg 2 de enero de 2002: asume Eduardo Duhalde como presidente.

Ahí nace una una nueva un nuevo acuerdo político que fue básicamente entre un sector de radicalismo y un sector del peronismo en un acuerdo legislativo para elegir al presidente a presidente Eduardo Duhalde. Creo que ahí hay una etapa de transición complicada, pero que gracias a ese acuerdo se pudo tranquilizar bastante al país, pese a que se siguieron cometiendo algunos errores visto como política de largo plazo, pero bueno el país a partir de ahí empezó a normalizarse. A mí personalmente me hubiese gustado que esa esa alianza incluyera al presidente De la Rúa con anticipación. Ahí nace una una nueva un nuevo acuerdo político que fue básicamente entre un sector de radicalismo y un sector del peronismo en un acuerdo legislativo para elegir al presidente a presidente Eduardo Duhalde. Creo que ahí hay una etapa de transición complicada, pero que gracias a ese acuerdo se pudo tranquilizar bastante al país, pese a que se siguieron cometiendo algunos errores visto como política de largo plazo, pero bueno el país a partir de ahí empezó a normalizarse. A mí personalmente me hubiese gustado que esa esa alianza incluyera al presidente De la Rúa con anticipación.