Chubut: gobernador electo no podrá pagar el medio aguinaldo

Ignacio Torres advirtió que así no podrá afrontar ese compromiso. Y volvió a reclamar una solución a la merma de fondos coparticipables por Ganancias.

El gobernador electo de Chubut , Ignacio Torres, advirtió este domingo que “en estas condiciones” no podrá cumplir con el pago del medio aguinaldo para los empleados provinciales en diciembre. Y volvió a reclamar una resolución para la quita de los fondos coparticipables para las provincias que derivó de la suba del piso de Ganancias que Sergio Massa dispuso en la campaña como parte del Plan Platita.

El senador de Juntos por el Cambio, que desplazó al PJ de la provincia, insistió con que la discusión alrededor del Impuesto a las Ganancias “no está en la medida, si no de dónde sale la plata” . “Massa hizo una medida de campaña inconsulta, con la plata de las provincias”, fustigó Torres. Y consultado sobre si la merma de fondos igual le permitiría afrontar los medio aguinaldos, fue tajante: “En estas condiciones, no”.

Torres afirmó que el problema no afecta solo a Chubut: “Son muchas las provincias en esta situación, producto de una irresponsabilidad de haber dicho que se iba a compensar coparticipando algunos impuestos, como siempre atando con alambre”. Como más de la mitad de la recaudación del impuesto a las Ganancias se coparticipa, las provincias sintieron la baja de ingresos que motivó el anuncio del ministro de Economía en septiembre, cuando en modo campaña planteó un alivio para 800.000 trabajadores con un costo fiscal de $ 1 billón por año.

Casa de gobierno de chubut.jpg

El gobernador electo consideró que el presidente Alberto Fernández debería compensar por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a las provincias por los fondos que perdieron en la decisión del peronismo llevada a cabo en medio de la campaña electoral. “Este gobierno tiene que resolver sus propias cagadas”, puntualizó.

Los dichos de Javier Milei sobre el aguinaldo

Durante su campaña, previa al balotaje, el presidente electo realizó polémicas declaraciones sobre la posibilidad de que la administración pública no cobre el aguinaldo que se paga en diciembre. Sin embargo, en sus últimas declaraciones fue más conciliador respecto al tema: "Si el Estado no tiene para pagar el aguinaldo, ajustará otros gastos. Mi premisa es que a la gente no se la toca, así que el ajuste caerá sobre el lado de la política".

El futuro mandatario aseguró que tiene "mandato" para hacer el ajuste que está dado por "la cantidad de votos y la diferencia" que consiguió en el balotaje. Además, excusó que "Argentina está al borde de la peor crisis de su historia, tiene la chance de la hiper inflación, lo peor de la crisis del "Rodrigazo" del '75 y peores indicadores sociales que en el 2001".