Javier Milei dio marcha atrás con el aguinaldo y profundizó contra la obra pública

En ese sentido, fue consultado por una de las curiosas frases que dejó previamente al ser consultado por el pago de aguinaldos, cuando respondió "no hay plata". En esta oportunidad fue más flexible, aunque tampoco preciso, y dijo que "si el Estado no tiene para pagar el aguinaldo, ajustará otros gastos", y continuó: "Mi premisa es que a la gente no se la toca, así que el ajuste caerá sobre el lado de la política".