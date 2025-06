"Chupando en la costa": el escandaloso video de un funcionario tomando alcohol mientras manejaba

"No fue una situación escandalosa ni de descontrol", remarcó Curvino. "Primero debo aclarar que lo que se está viralizando corresponde al año 2021", y agregó que "en aquel momento no era Defensor del Pueblo, asumí en diciembre de ese año".

"Lo que se ve en ese video fue una situación fuera de contexto: estaba con mi novia en la Costanera, compartiendo un buen momento. Fue durante la pandemia, estábamos saliendo de ese periodo tan duro”, puntualizó, y minimizó el hecho.

Además, recordó que "esa noche estábamos en la Costanera con mi pareja. Se acercó personal de Seguridad Urbana y nos pidieron que nos moviéramos porque era medianoche y no se podía permanecer ahí. Hicimos 50 metros, estacionamos en la calle paralela y seguimos conversando. El video se graba en ese momento".

"No sé con certeza quien subió el video. Como dije, a mi novia le robaron la computadora, y desde entonces no sabemos quién lo tenía ni cómo lo sacaron. No tengo nada que esconder".

Al ser consultado sobre el comentario de su novia en el video, quien dice: “Ahí lo tenés, el defensor del pueblo chupando en Carlos Paz”, Curvino minimizó la situación. “Sí, lo dijo como un comentario al pasar. Éramos solo nosotros dos, estábamos en el auto. Fue algo espontáneo. Pero insisto: yo no era funcionario en ese momento. No había asumido el cargo aún”, argumentó.

Condenan a un ex intendente de Córdoba por abuso sexual

El ex intendente José Eugenio Díaz, de la localidad cordobesa El Brete, fue condenado por abuso sexual y coacción en perjuicio de cuatro mujeres. A su vez, hay otras dos víctimas donde solo se consideró la coacción.

El ex legislador de la UCR, a raíz de estas denuncias, fue condenado a tan sólo 3 años de prisión condicional. La sentencia fue resuelta por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, en sala unipersonal del vocal Ángel Andreu. El político de 68 años, luego de rechazar una pericia psicológica, reconoció las acusaciones en una audiencia que tuvo trámite de un juicio abreviado. Todo ocurrió en su despacho entre los años 2002 y 2004.

Una causa de este tipo se realizó mediante un juicio abreviado tras un acuerdo entre la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino. y el defensor de Díaz, Facundo Rodríguez de la Torre. Durante la audiencia, el defensor de acusado pidió expresamente que no se lo inhabilite para ocupar cargos y así se resolvió. A Diaz, pese a haber violado a sus víctimas en su despacho mientras ejercía un cargo público, no le cabe ninguna inhabilitación para ocupar cargos públicos. Actualmente, el intendente de la localidad es su hijo, Pablo Díaz.