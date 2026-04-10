Cierran un paso fronterizo hacia Chile por nevadas, temperaturas bajo cero y viento blanco

El cierre es hasta nuevo aviso, y las autoridades recomiendan no viajar hacia uno de los pasos más transitados, debido al intenso temporal que se pronostica.

En las últimas horas se confirmó que uno de los pasos fronterizos más transitados hacia Chile c errará por tiempo indeterminado, por lo que se recomienda a los viajeros y tránsito en general buscar alternativas para cruzar al país vecino.

La coordinación del corredor internacional informó que el tránsito se interrumpirá debido a un pronóstico de inestabilidad que afecta la seguridad vial, y advirtieron sobre persistencia de mal tiempo y recomienda a la población no viajar hacia la frontera.

Se trata del Paso Internacional Cristo Redentor , que une Mendoza con Chile, que permanecerá cerrado de forma preventiva desde las 16:00 de este viernes 10 de abril.

El cierre será a partir de las 16:00 horas de este viernes 10 de abril, mientras que la reapertura del corredor fronterizo quedará supeditada a la mejora del clima y a una evaluación por parte de los organismos viales de ambos países.

Cierre en el paso fronterizo por nevadas, temperaturas bajo cero y lluvias

La advertencia sobre las complicaciones climáticas fueron advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional(SMN), que anunció un marcado descenso de la temperatura y probabilidad de nevadas en la zona de alta montaña. Para este viernes, se esperan temperaturas mínimas de hasta 6°C bajo cero y máximas que no superan los 5°C.

paso-cristo-redentor

El organismo alertó además que podrían registrarse fuertes lluvias, es por eso que las autoridades recomiendan a quienes planean viajar consultar previamente los canales de información oficiales para conocer el estado actualizado del paso.

Como parte del protocolo de seguridad, se ha dispuesto un corte de circulación anticipado en la localidad de Uspallata, el cual se hará efectivo a las 14:00 horas (hora local) y en Guardia Vieja a las 13 horas de Chile.

Las autoridades comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, y su reapertura dependerá de las condiciones climáticas y la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.

El comunicado oficial del cierre

Durante la mañana de este viernes, el estado de los pasos internacionales fue actualizado por el Gobierno de Mendoza. En su último parte, la entidad informó que el Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos.

Asimismo, se hace mención a la persistencia de condiciones meteorológicas desfavorables, con nevadas y viento blanco en la zona, lo que impide garantizar la seguridad de los viajeros.

cierre paso

El parte oficial también recordó que otros pasos como Pehuenche y Vergara se encuentran habilitados, aunque sujetos a condiciones climáticas cambiantes.

Pasos fronterizos: horarios entre Chile y Neuquén

Desde este sábado 4 de abril, Chile aplicó el cambio oficial del uso horario por el invierno y atrasó sus relojes una hora. La medida se repite cada año, de modo que impacta en la dinámica de los pasos fronterizos con Argentina.

El cambio también influye en Neuquén, ya que este fin de semana largo miles de turistas viajaron al vecino país y el domingo se prevé un importante flujo vehicular para volver a casa.

Los horarios de los pasos fronterizos: