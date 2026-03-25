Chile cambia la hora: desde cuándo y cómo afectará a los pasos fronterizos

El ajuste impactará directamente en la rutina diaria. Qué deben tener en cuenta los argentinos que quieran viajar.

El cambio de hora es una práctica muy antigua en Chile que busca privilegiar la luz natural durante las primeras horas del día.

Chile se prepara para dejar atrás el horario de verano vigente desde septiembre de 2025 y dar inicio al esquema de invierno, que modificará la luz natural disponible durante la jornada.

El horario de invierno, impacta directamente la rutina diaria , desde la jornada escolar a la laboral , y también los tiempos que las personas destinan a actividades al aire libre.

Las autoridades confirmaron el cambio de hora en Chile , para pasar al horario de invierno. Esto se concretará efectivamente desde el sábado 4 de abril . Fecha que coincide con pleno fin de semana largo por Pascuas, en la que muchos argentinos viajarán al país vecino.

Según precisaron, a las cero horas del sábado 4 de abril los relojes se deberán retrasar una hora, lo que marcará el inicio del horario de invierno en gran parte de Chile, con algunas excepciones.

Si bien ese sábado amanece a las 7:57 de la mañana, con el cambio de hora, el domingo 5 de abril amanecerá una hora antes, es decir, a las 6:57 horas, según informa Time and Date.

Lo mismo ocurrirá para la noche: con el horario actual, oscurecía a eso de las 19:33, mientras que el domingo 5 lo hará a las 18:32 horas.

atardecer Chile

Esto significará mañanas más luminosas, aunque adelantará la hora del atardecer, por lo que anochecerá más temprano.

En el caso de Chile Insular, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del primer sábado de abril.

Señalar que el cambio del huso horario para pasar a la hora de invierno 2026 es obligatorio en todas las regiones de Chile, excepto en la región de Aysén y la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El cambio de hora es una práctica muy antigua en Chile que busca privilegiar la luz natural durante las primeras horas del día. El Decreto 224, firmado por el expresidente Gabriel Boric, estableció los cambios de hora hasta abril de 2026, señalando que a las 24 horas del primer sábado del mes de abril, se atrasará la hora oficial en 60 minutos.

Cuál es el impacto en los pasos fronterizos

Los pasos internacionales que unen Argentina con Chile registrarán modificaciones a raíz de este cambio de horario.

Tal es el caso de Pino Hachado, Icalma o Cardenal Samoré, que deberán funcionar con doble referencia horaria: la de Argentina y la de Chile.

Los horarios de apertura y cierre están coordinados entre ambos países, pero la diferencia temporal puede complicar a quienes viajen sin tener en cuenta esta modificación,

pasos fronterizos neuquen PINO HACHADO

Un ejemplo concreto: si un viajero argentino planea llegar al control migratorio chileno a las 9:00 de su reloj, en Chile ya serán las 10:00 y el personal estará trabajando bajo ese esquema. Lo mismo ocurre con transportistas de cargas internacionales, empresas de turismo y hasta con las llamadas telefónicas entre familiares de uno y otro lado de la cordillera.

La recomendación de las autoridades migratorias es clara: verificar con antelación los horarios de funcionamiento de cada paso fronterizo antes de emprender el viaje. La confusión de una hora puede ser suficiente para quedar varado en la frontera, perder una reserva o retrasar un trámite importante.