Coimas en ANDIS: procesan al jefe de seguridad de Nordelta por ayudar al dueño de la droguería Suizo Argentina

Se confirmó que Kovalivker logró ayudar, permitiendo que escapara junto a su hermano con más de 260.000 dólares.

Este lunes por la mañana, el juez federal Sebastián Casanello, procesó al jefe de seguridad de Nordelta , Ariel De Vicentis , acusado de haberle avisado al empresario Jonathan Kovalivker, presidente de la droguería Suizo Argentina, quien es investigado por presuntas coimas en el área de Discapacidad.

Según se conoció, se lo procesó por los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento. El fallo indica que hay mensajes que prueban un “modus operandi” en Nordelta “acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”, mientras la policía buscaba a Kovalivker.

Ariel De Vicentis es investigado en una causa que se desprende del caso de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, por presuntas coimas.

De Vicentis lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta. El día que la Policía de la Ciudad fue a buscar a los hermanos Kovalivker, estaba de vacaciones, pero sin embargo intervino. Kovalivker logró irse antes de que la policía diera con él y a Emmanuel, su hermano, lo encontraron yéndose en su auto con más de 260.000 dólares, recordó La Nación.

Casanello indicó en el fallo. que se corroboró que en Nordelta hay “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera".

“Todo debía pasar previamente por el área de Legales, como si se tratara de una suerte de exhorto interjurisdiccional”, dijo el juez, que advirtió que se montó un “procedimiento obstructivo, cuya eficacia radica principalmente en la demora y la anulación del factor sorpresa (tal como se ha comprobado en este caso)”, afirmó.

