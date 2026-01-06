Comienza el Festival de Jesús María: todos los artistas, día por día

Es uno de los eventos más importantes del país y cumple 60 años este 2026. Esta edición tendrá del folklore, cuarteto y otros géneros populares. Cómo verlo en vivo.

La principal novedad es que no contará con la “noche joven”, que cerraba la última jornada con show y sin doma.

Con el inicio del verano, una nueva temporada de festivales se llevarán a cabo en distintas partes del país. Música, baile y mucha diversión es el plan que convoca por estos días a familias y grupos de amigos.

Uno de los eventos más importantes que tiene el país es el F estival de Doma y Folklore de Jesús María 2026, que en esta edición promete ser inolvidable por el festejo de sus 60 años.

La expectativa es total, ya que se comienzan a registrar en Córdoba la llega de miles de turistas de todo el país, que viajan para disfrutar del folklore, además de cuarteto y otros géneros populares.

Desde el jueves 8 al domingo 18 de enero el Anfiteatro José Hernández será nuevamente el epicentro de la música popular argentina, con diez noches de shows, gastronomía típica y la tradicional competencia de doma.

jesus maria 2026

Según precisaron, este año habrá fusiones de folklore y cuarteto y otros géneros populares. La principal novedad es que no contará con la “noche joven”, que cerraba la última jornada con show y sin doma.

La grilla de todos los artistas, día por día

Desde la organización está confirmada la grilla completa de artistas que se presentarán en el Festival durante las diez jornadas:

-8 de enero: Jairo, Destino San Javier, Los nombradores del Alba, Nati Pastorutti, Damián Córdoba, Decime Chango y Bien Argentino.

-9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

ABEL PINTOS.jpg

-11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

chaqueno-palavecino.jpg

-16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Duo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

¿Dónde se puede ver el Festival de Jesús María en vivo?

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María será transmitido en vivo de forma online. Además será televisado por la TV Pública Argentina (Canal Estatal Nacional) y Canal 10 (Córdoba).

Cuánto cuestan las entradas de Jesús María 2026

Entrada general: mayores de 12 años, $ 45 mil, Jubilados: $ 25 mil, menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $ 25 mil; de 12 años en adelante, valor de entrada general.

festuval jesus maria

En cuanto a las plateas, el valor diferenciado por día es el siguiente:

-Viernes 9: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

-Sábado 10: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

-Domingo 11: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

-Lunes 12: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

-Martes 13: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil

-Miércoles 14: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

-Jueves 15: platea A, $ 180 mil; platea B, $ 150 mil

-Viernes 16: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

-Sábado 17: platea A, $ 200 mil; platea B, $ 170 mil

-Domingo 18: platea A, $ 150 mil; platea B, $ 120 mil