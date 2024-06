Cómo calcular el aguinaldo para empleada doméstica de junio 2024

En el caso de las fechas de cobro del aguinaldo de una empleada doméstica en junio 2024 se establece como plazo la última jornada laboral del semestre, por lo que la fecha de cobro puede diferir según cada caso en particular.

Los trabajadores que pertenecen al rubro del servicio doméstico y las personas que los contratan deben conocer los detalles del cálculo que determina el monto extra percibido como aguinaldo de la empleada doméstica en junio 2024, las fechas topes de pago y el método que se usa para calcular la liquidación.

¿Cómo se calcula el aguinaldo para las empleadas domésticas junio 2024?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) es el 50 por ciento del salario mensual más alto del semestre y se calcula de acuerdo a los meses trabajados y a la remuneración salarial. Para realizar el cálculo anual hay que dividir por 12 el mejor salario recibido del año (incluidas las horas extras y la antigüedad) y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados.

En el caso del cobro del aguinaldo de una empleada doméstica en junio 2024 que trabajó durante todo el semestre, hay que tomar en cuenta el salario más alto de los últimos seis meses (de enero a junio, que incluye el último aumento), y dividirlo por dos.

Si durante ese semestre la empleada doméstica no trabajó todos los meses, le corresponderá un proporcional por los meses en los que sí prestó servicios.

Según indica la ley 27.073, “el SAC se paga en dos cuotas, la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año”, pero las empresas o empleadores cuentan con un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha.

Eso quiere decir que algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el jueves 4 de julio, aunque se suele usar como fecha de cobro del aguinaldo de la empleada doméstica el último día de tareas de junio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de una empleada doméstica por hora?

El criterio de abonar como aguinaldo la mitad del mejor sueldo del semestre se aplica a todos los casos, tanto para las empleadas domésticas mensualizadas como para aquellas que cobran por hora. Si la empleada cobra por día, se suma la remuneración total de cada mes y se toma la más alta del semestre. También se agrega la antigüedad que aumenta, cada año, desde septiembre.

En el caso de una empleada doméstica por hora hacer el cálculo puede ser más complejo ya que el monto de su salario depende de cada mes en particular y no de un sueldo fijo, ya que los meses no tienen la misma cantidad de días hábiles que puede prestar tareas y también va a depender el monto final del mes del día o los días de la semana en que trabaje.

Una vez que se sabe cuál fue el mes que tuvo el salario más alto, se divide por dos y se obtiene el monto que le corresponde como aguinaldo a la empleada doméstica en junio 2024.

Qué se necesita para inscribir en AFIP a una empleada doméstica

La relación laboral se registra a través del Portal personal de casas particulares de AFIP, al que ingresás con tu CUIL/CUIT/CDI y clave fiscal. Una vez que hayas ingresado, deberás seleccionar la opción “Empleador” y seguir los pasos que se indican para darle de alta al trabajador.

La clave fiscal tiene distintos niveles de seguridad. Para utilizar el servicio de casas particulares, necesitás nivel de seguridad 2 (podés solicitarla por el sitio web de AFIP o por “homebanking”) o nivel de seguridad 3 (desde la app Mi AFIP o personalmente en una dependencia).

También tenés la opción de realizar el alta o baja de una relación laboral comunicándote al 0800-222-2526 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Si elegís esta modalidad, tenés la obligación de imprimir la constancia de alta o baja.

Una vez que realices el alta del trabajador, deberás realizar los pagos correspondientes a la ART que se realiza por mes adelantado y con el volante de pago F. 575/RT. Los aportes y contribuciones los vas a pagar al inicio del mes siguiente al alta. Para imprimir o reimprimir la constancia, podés hacerlo con la clave fiscal desde el botón INGRESAR en la opción Datos del Trabajador y luego descargarte el archivo desde CONSTANCIA DE ALTA.