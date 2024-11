Comodoro Rivadavia: el dramático relato de la esposa del trabajador que murió hundido en un piletón petrolero

"Estaba lleno de petróleo . Fue durísimo", relató. Dijo que no hubo error humano y denunció fallas en la seguridad de la empresa.

“Cayó en una pileta de de petróleo, en una maniobra donde no existen los procedimientos de seguridad”, le contó Portalau a la agencia local ADN Sur. Y explicó que los camiones como el que maneja su esposo “tienen dos patas hidráulicas, pero no las pueden apoyar”. Esas patas, dijo “son las que estabilizan el camión- para que no de una vuelta campana y caiga en la pileta”.