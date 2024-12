Comodoro Rivadavia: el hospital público le salvó la vida de un bebé de 40 días que nació con una malformación

“Por esta referencia -explicaron- este paciente con malformación anorrectal fue derivado al Hospital Regional. Su traslado se dio a través de un vuelo sanitario de forma urgente para realizar la intervención quirúrgica”.

Comodoro Rivadavia: una compleja operación

La cirugía duró cerca de tres horas. Según se informó, el pequeño paciente se recupera de manera satisfactoria bajo seguimiento en el centro de salud comodorense.

Desde la institución sanitaria destacaron la posibilidad de haber realizado la operación en “Comodoro Rivadavia, sin trasladarse hasta Buenos Aires”, y enfatizaron que esto es posible “gracias a la dedicación a la problemática de malformación anorrectal de los profesionales” del Hospital Regional.

Screenshot_6.jpg Profesionales de varias áreas del hospital de Comodoro Rivadavia debieron participar en la intervención.

De la cirugía participaron los doctores Gabriel Cruz y Maximiliano Rodríguez, y la licenciada en Enfermería Melisa Ferrer, todos pertenecientes al servicio de Neonatología del Hospital.

También lo hicieron el doctor Walter Zárate, del servicio de Cirugía Pediátrica, el doctor Sergio Clemente, del equipo de Urología Pediátrica, los doctores Facundo Ortega, Ricardo Santillán y Fabiola Valdivia, del servicio de Anestesiología, la instrumentadora Romina Bertolucci y personal de quirófano.

El cobro de aranceles a los extranjeros

Tras la aprobación en la Legislatura de Chubut de la norma que establece el cobro de aranceles a extranjeros en los hospitales públicos de la provincia, el director asociado del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Néstor Yapura, aseguró que la nueva ley no “modifica mucho” para el nosocomio, ya que la incidencia de este tipo de pacientes es mínima.

“En realidad la ley habla de la gente que no tiene la nacionalidad, principalmente, y hace una salvedad con el tema de urgencias y emergencias, ya que esos casos van a estar cubiertos”, desgranó Yapura.

“La realidad -aclaró- es que la demanda de gente en esa situación, que no tiene documentación de entrada, no es mucha, y si es urgencia o emergencia no hay diferencia”.

“Por ahí en el Hospital de Río Mayo que está más pegado a la frontera, pueda llegar a tener algún impacto en la cantidad de pacientes que atienden o en su presupuesto, a nosotros nos queda el nivel de Comodoro que estadísticamente está por debajo del 1 por ciento en estos casos”, consideró.