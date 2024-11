Comodoro Rivadavia: liberaron al hombre que mató a un ladrón y crece la tensión en el barrio

Algunos de los vecinos del ex barrio Radio Estación que se acercaron a los Tribunales de Comodoro Rivadavia para pedir la liberación del detenido.

Durante la audiencia en los tribunales prestó testimonio Inés Calatayud , una referente del sector, quien dio testimonio de la situación de amenaza permanente en la que viven en el barrio Mäximo Abasolo , ex Radio Estación .

Lo cierto es que el violento episodio del domingo expuso la situación de inseguridad que se vive en el barrio, donde la gente insiste en que hay bandas asolando la zona con robos y destrozos a las casas.

“Participé de la audiencia para visibilizar ante la justicia que algo hay que hacer, porque si bien el vecino Molina quedó en libertad y la fiscalía tiene 90 días para argumentar y volver al juicio, se destrozaron dos familias. Una es la del muerto y otra, la del vecino que está con su libertad pendiendo de un hilo”, afirmó Calatayud en diálogo con Actualidad 2.0.

“Entraron delincuentes que ya venían robando en otros barrios y bueno, le tocó a uno de mis vecinos que salió como defensor”, resumió los hechos la mujer, quien explicó que este último episodio consolidó el miedo y la bronca en la comunidad; y alertó sobre la cantidad de personas que están optando por comprar armas ante la falta de respuestas desde el Estado.

“Si agarran a los malhechores y no los meten presos, de nada sirve que nos pongan 20 comisarías o 30.000 agentes de policía” en el barrio, lamentó reconociendo el esfuerzo que se realiza desde las seccionales Sexta y Séptima para dar cobertura al barrio en conflicto.

La situación que se vivió el domingo no es nueva en la zona, pero para la referente barrial marca “un antes y un después”.

“Ahora los robos son más violentos. Al nivel de que muera un delincuente ya no es normal”, comentó, y explicó que la comunidad se siente desamparada y abandonada por las autoridades.

“Si tengo que bajar a uno, lo bajo”

Por su parte, Saúl Soto, uno de los vecinos que se manifestó frente a los Tribunales de la avenida Roca, dio cuenta de la desesperación y el hartazgo de la gente. “Yo me voy a comprar un arma para defender lo mío y no voy a dejar que lleguen a mi casa, me maten a mí o a mi familia y yo quedarme con las manos cruzadas. Si tengo que bajar a uno, lo bajo”, dijo ante los medios locales.

Soto dio cuenta de una situación que se repite en estos casos: los vecinos ya ni denuncian los delitos por la falta de respuesta del sistema de seguridad. “Nos roban el esfuerzo de todos nosotros, y no podemos salir de nuestras casas. Nos sentimos desamparados”, expresó.

720 (18) (1).jpg El delincuente baleado por un vecino el domingo a la tarde murió pocas horas después en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Además, denunció algo que ya había trascendido: que en los últimos días delincuentes habrían tomado represalias disparando contra viviendas del barrio.

Mientras la audiencia judicial se llevaba adelante, el vecino explicó que estaba allí reclamando porque mientras que el ladrón que sobrevivió (sufrió sólo una herida en un talón) fue liberado, el autor de los disparos sigue bajo investigación. “Ahora lo van a condenar mientras el ladrón que terminó fracturado ya está libre”, vaticinó haciendo un pronóstico que, al menos por ahora, no se cumplió.

Ladrones atrapados en Comodoro Rivadavia

El incidente que terminó con la vida del delincuente se produjo el domingo cerca de las 16 cuando dos ladrones fueron sorprendidos in fraganti por un grupo de vecinos mientras intentaban robar una casa en la zona de asentamientos del barrio Máximo Abasolo.

Los propios vecinos lograron impedir el robo antes de que llegara la Policía, en una refriega con los intrusos. Ante las heridas de bala sufridas por los ladrones, cinco vecinos fueron demorados por orden de la Fiscalía de turno.

Los cinco recuperaron la libertad varias horas más tarde pero, a la noche, uno de los ladrones falleció como consecuencia de las heridas sufridas y uno de los hombres que lo habían atrapado volvió voluntariamente a la comisaría y reconoció haber sido el autor de los disparos que hirieron al asaltante. Quedó detenido y a disposición de la Justicia de Chubut.