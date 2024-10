Comodoro Rivadavia: tiró basura en la calle, la filmaron y ahora podrían aplicarle una multa de $1.000.000

Todo empezó con un video

Entre quienes difundieron el video, la periodista local Ornella Vezzoso describió la situación: “Una mujer tiró basura por la zona del crematorio. La filmaron, le dijeron que eso está prohibido, pero siguió igual”. Y reflexionó: “Cuando no te importa nada…”.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Guardia Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente municipal.

Nicolás Coluccio, subsecretario de Ambiente, explicó: “A partir de las imágenes del vídeo se pudo identificar al dueño del vehículo, se apersonaron en la vivienda y se labraron las actas correspondientes de infracción y de constatación”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ornella Agostina Vezzoso (@ornellavezzoso)

“Según la (ordenanza) tributaria actual, el máximo (de multa) serían 18 mil módulos, si no se contempla que no haya limpiado el terreno”, dijo Nicolás Caridi, consultado por el medio local ADN Sur. Y calculó que esa cantidad de módulos representan entre 800.000 y un millón de pesos.

Por su parte, Coluccio valoró la difusión en redes. “El video sirve para demostrar la contravención. La mujer pidió disculpas y se apersonó de inmediato en el lugar para retirar los residuos que había depositado en la vía pública”, contó.

La grabación ayudó mucho como para poder identificar quién fue la persona que tiró el residuo y poder labrar las actuaciones correspondientes para que subsane la situación”, consideró.

Cómo sigue el caso

Los pasos a seguir tras constatar la denuncia fueron la elevación al Juzgado de Faltas, donde debe establecerse la sanción.

En ese sentido, el funcionario explicó: “La idea como Subsecretaría no es llegar a una sanción, sino generar conciencia de que estas cuestiones no se pueden hacer, no sólo por el impacto ambiental, sino porque todos queremos vivir en una ciudad más limpia”.

“Si la señora pudo llegar a este lugar, podría llegar hasta la planta o llamar a la gente de (la concesionaria de recolección) Urbana para que le retire los residuos”, añadió.

Comodoro Rivadavia: qué hacer en casos similares

“Les pedimos a los vecinos que cuando vean este tipo de accionar, si pueden sacar una foto de la patente, porque eso nos ayuda mucho -continuó Coluccio-. No entren en conflicto con el vecino que está tirando, sáquenle una foto de la patente y eso nos ayuda a nosotros a poder llevar adelante el proceso que tenemos que iniciar”.

Desde el Municipio de Comodoro Rivadavia recordaron que para el retiro y tratamiento de residuos voluminosos, los vecinos puede comunicarse al teléfono 297-437-0771, para que Urbana proceda al retiro.