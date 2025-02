Con el tridente de poder presidencial en crisis, Macri se mete de lleno en la interna de Karina con Santiago

“Lamentablemente, lo que hemos visto es un Presidente descuidado y mal rodeado, del cual yo no dudo de su honestidad , yo tengo una relación personal de afecto con él, la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor. Claramente, ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente, y con lo cual esto amerita una investigación seria, para intentar entender qué es lo que pasó, por qué pasó”, disparó el expresidente Mauricio Macri en Rosario, en la segunda aparición electoral que protagoniza en el año.

Embed Macri volvió de sus vacaciones eternas para mear a su archienemigo Santiago Caputo y decir que Milei perdió la credibilidad y el apoyo internacional que había logrado. Huele sangre. pic.twitter.com/ayiNRglYe1 — Marian Herrera (@marianherrrera) February 18, 2025

La primera fue en enero, cuando su primo Jorge dijo que podía jugar como candidato. La segunda se registró en tierra santafesina para respaldar a los candidatos a convencionales constituyentes macristas de la versión provincial de Cambiemos, que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, uno de los cinco mandatarios que tiene la UCR. Los representantes que reformarán la constitución provincial serán elegidos el 14 de abril, sin primarias previas.

Macri fue como titular del PRO y aprovechó la locación para meterse de lleno en la crisis que afronta el Gobierno nacional. El año pasado había dejado una opinión sobre el entorno presidencial. Dijo que todos los intentos que impulsaba para sellar un acuerdo con Milei quedaban frenados por el entorno que lo rodea. Dardo por partida doble contra Karina y Santiago, los dos grandes diques de contención que tiene Milei para impedir el desembarco de Macri y el PRO en la mesa de decisiones del Gobierno.

La intervención de Santiago Caputo

El expresidente reabrió esa crítica en Rosario, convencido de que sus críticas previas habían sido premonitorias. Ahora el escenario es distinto desde que Caputo quedó expuesto por interrumpir la primera entrevista que Milei había concedido después del estallido del criptoescándalo. El asesor se interpuso cuando el presidente habló sobre el rol de su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona para defenderlo.

El periodista Jonathan Viale le dijo que el tuit que había mandado para promocionar la estafa lo había enviado como presidente y Milei sostuvo lo contrario. Retrucó que su cuenta es personal. En ese momento se metió Caputo, corrió a Viale, frenó la grabación y le habló al presidente al oído. Viale aceptó la interrupción y también cambió la pregunta porque podía perjudicar judicialmente al presidente.

Nada de esta escena se habría conocido si ese tramo editado de la entrevista no se hubiera filtrado pocas horas después de la emisión de la versión recortada que transmitió el canal TN. La diputada Lilia Lemoine, de LLA, sostuvo lo contrario, y dijo que fue una responsabilidad del medio, que pertenece al Grupo Clarín, ahora empeñado en condicionar al presidente "para quedarse con Telefónica".

CAPUTO VIALE.jpg

La filtración del video pateó el avispero de las sospechas internas. El crudo de la entrevista se habría escapado de la Casa Rosada y no del canal. El tramo editado tuvo más impacto que toda la entrevista formal de Milei. Había aportado pocas explicaciones sobre la estafa, no dijo que se equivocó, mostró poca autocrítica y se despegó del empresario estadounidense Hayden Davis, una verdadera caja de pandora para el presidente.

El impulsor de $LIBRA se autodefinió como asesor del presidente, dijo que tiene 100 millones de dólares para entregar y le dio 48 horas para que la Casa Rosada le conteste. Después se conocieron mensajes de los inversores que tenían contacto con Davis, donde el criptoempresario se jactaba de controlar a Milei porque le pagaba a su hermana. Así comenzaron a tomar más fuerza las sospechas de un presunto pago de coimas detrás de la operación que apunta directamente contra Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

En ese tembladeral, el fracaso de la entrevista a TN por la filtración de la interrupción, dejó muy expuesto Caputo. "Santiago, eso fue innecesario", es el reto que le adjudican a Milei después del episodio. El portavoz presidencial Manuel Adorni blanqueó el clima que respira el entorno inmediato desde entonces. "En mi parecer y en el del presidente, se equivocó", lanzó el funcionario en una entrevista televisiva.

Embed Adorni fue a la TV para decir que la entrevista a Milei se cortó "en busca de la excelencia". De las excusas más absurdas que se hayan escuchado, cuando en realidad Santiago Caputo frenó a Viale cuando Milei hablaba de un delito, y que iba a ser defendido por el Ministro de… pic.twitter.com/CUK5MaEr52 — Editor (@Editor_76) February 18, 2025

El criptoescándalo y las dudas sobre Javier Milei

Adorni responde a los hermanos Milei y es la primera vez que surge una crítica interna en el "triángulo de hierro" que lidera el presidente y sólo comparte con Karina y Santiago. El criptoescándalo puede tener consecuencias penales. En la Rosada dicen que no hay delito, pero la crisis podría escalar por la veta del presunto pago de coimas y también por los resquebrajamientos del núcleo más cercano al Presidente. La crisis ya puso un cono de sombra sobre la forma del mandatario para tomar decisiones y ahora puso en problemas a sus dos principales sostenes en el ejercicio del poder.

Sobre esa grieta caminó Macri, como quien se jacta de haber anticipado una profecía autocumplida. Las versiones sobre Caputo llegaron a deslizar la idea de su partida y también que puso a disposición del Presidente su renuncia. ¿Qué podría pasar en el Gobierno si se va Caputo? La mesa de decisiones quedaría relegada a los hermanos Milei, más encerrados que antes, con Karina sospechada de una operación fraudulenta y sin el mayor ejecutor de sus decisiones.

JAVIER MILEI AEROPUERTO.jpg Javier Milei, junto a su hermana Karina, la secretaria General de la Presidencia que lo acompaña en cada viaje.

Algo se resintió dentro del esquema más íntimo de decisiones que rodea al Presidente. Macri parece saberlo y apunta directo sobre ese entorno que considera un obstáculo. No solo se refiere a Santiago, sino también a Karina. El asesor podría tener otro rol, más cerca o más lejos, pero la secretaria General de la Presidencia es inamovible.

Por eso el mensaje del expresidente no fue leído en la Rosada como un gesto de solidaridad, sino como una nueva declaración de guerra. En el PRO aseguran que no es la idea. No niegan la crítica, pero dicen que el plan es apoyarlo, pero con otro entorno.