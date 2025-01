Congreso: la tensión Milei-Macri adelantó los obstáculos que podrían vaciar las extraordinarias 2025

Antes de arrancar, el período de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Javier Milei alumbró sus primeros obstáculos. No fue por el impulso opositor que aguardaba el oficialismo. El disparador fue el fuego amigo del PRO , apenas se conoció el decreto que convocó al Congreso a trabajar durante el receso de verano entre el próximo lunes y el 21 de febrero.

El Ejecutivo dispuso siete temas para cuatro semanas : entre ellos jugó la eliminación de las PASO y un nuevo proyecto de Ficha Limpia. El partido amarillo salió al cruce y le recordó públicamente que no incluyó el Presupuesto 2025 , como parte de una negociación que el Gobierno decidió clausurar. Por decisión del expresidente Mauricio Macri, el PRO acusó al gobierno de tener una "visión autoritaria" . Abrió un frente interno, pero también le anticipó a la Casa Rosada que desde la semana que viene el período de extraordinarias no será tan simple y podría estancarse.

El primero en tomar el guante del presupuesto que no llegó al recinto en 2024 fue el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez. Advirtió que el gran ausente del temario era el texto que encalló en la comisión de Presupuesto, después de que su titular, José Luis Espert, anunció el fracaso de las negociaciones en noviembre. El Gobierno no tiene interés en reanudar un intercambio que considera cerrado, porque no está dispuesto a ceder a ninguno de los planteos que la hizo la oposición para pactar un presupuesto que consiga los votos suficientes.