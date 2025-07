Conmoción en Mar del Plata: una mujer murió mientras hacía ejercicio

mujer murio gimnasio

La autopsia reveló que le causó la muerte a Solange

Marina, amiga de Solange que se encontraba junto a ella en el gimnasio, contó que "ella quería empezar el gimnasio porque decía que estaba gordita. Entonces me dijo que no quería ir sola. Empezamos hace unos 8 o 9 días. Les dijimos a los profes que hacía muchos años que no hacíamos gimnasia porque las dos tenemos cuatro hijos. Entonces nos dieron ejercicios super suaves".

Por el momento, su muerte se encuentra en investigación y el caso fue caratulado como "averiguación causales de muerte". El fiscal Alejandro Pellegrinelli de la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 es quien se encuentra a cargo. Las autoridades buscan esclarecer que fue lo que desencadenó este desenlace fatal ya que, según sus allegados, no presentaba síntomas previos.

En tanto, la autopsia reveló que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de carácter orgánico y de gran magnitud.

ACV1.jpg

Según reveló Marina a medios locales, Ábalos la había pasado a buscar para ir al gimnasio luego de dejar a sus hijos en la casa de su madre. "Me pasó a buscar a las 8.57. Llegamos 9 y cuarto. Ella fue a la cinta, yo a la bici. Después hicimos otro ejercicio. Había que hacer tres series de 15. Cuando estábamos por la tercera, ella estaba sentada, me agarró del brazo y me dijo: 'Tengo un tirón en la cabeza'. Pensé que era una joda, pero cayó al piso”, detalló, todavía impactada por lo que sucedió.

"Su cuerpo se puso como morado. Respiraba, pero como ahogada. Pasaron unos minutos y dejó de hacer fuerza. Le tocamos la garganta, las manos, y nos dimos cuenta de que no estaba respirando", sumó.

Ante este panorama, el profesor recurrió a reanimarla con maniobras guiadas por su teléfono. A los pocos minutos llegaron los médicos, quienes también realizaron dichas tareas de reanimación, pero sin éxito.

La desgarradora despedida: "Pensé que te estabas por desmayar"

En redes sociales, el dolor de sus seres queridos no tardó en manifestarse. Una amiga que se encontraba con ella durante la clase compartió un desgarrador mensaje en Facebook: "Amiga de mi corazón, no puedo creer que me dejaste sola. Pensé que te estabas por desmayar. Estábamos re bien haciendo gimnasia, mi loca".

“Me dejaste un dolor tan grande. Perdón, amiga, no pude ayudarte”, escribió con profunda tristeza su amiga.