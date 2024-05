País La Mañana Olivos ¿COVID?: a la fiesta de Olivos entraron más de 100 personas

El ex presidente habló sobre uno de los episodios más controversiales de su gestión y analizó el contexto político actual.







Alberto Fernández reconoció que -en su momento- no se dio cuenta de la gravedad de la fiesta en Olivos

El expresidente Alberto Fernández se refirió nuevamente a la fiesta de Olivos, uno de los episodios que marcó su gestión presidencial, y resaltó: “Es cierto que no lo percibí en el momento, me equivoqué”. Asimismo, afirmó que no se dio cuenta del “riesgo al que me exponía”, en declaraciones realizadas este lunes.

“Me sometí totalmente a la Justicia, ¿cuántos lo hicieron?”, cuestionó el ex Jefe de Estado. Al respecto, señaló que “no debió haber existido y fue un error, me arrepiento”. Sin embargo, hizo hincapié en que “ese día en Olivos entraron más de 100 personas”, en la entrevista con Pedro Rosemblat para Gelatina. “Como presidente, me presenté, soporté todas las discusiones entre los jueces para ver quién era el competente y un día el juez me dijo que debía reparar el daño, como manda el Código Penal, y lo reparé”, subrayó Fernández.

A su vez, metido en el debate político actual, el referente del Partido Justicialista a nivel nacional analizó la realidad del país con el cambio de gobierno y aseguró: “Nos merecemos un debate sincero” dentro del peronismo. “No sé si debemos hacerlo tan público. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que pasó, nos recriminamos cosas. Y la verdad es que hoy no somos el problema, el problema es Milei”, remarcó el ex presidente de la Nación.