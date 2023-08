Crimen de Morena: "No siento que tenga culpa" afirmó Diego Kravetz

Kravetz aseguró que no siente culpas por el crimen de Morena en Lanús.

Diego Kravetz , jefe de Gabinete y secretario de Seguridad del municipio bonaerense de Lanús , aseguró este jueves que no tienen ninguna "culpa" sobre el caso del crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que falleció en ese distrito como consecuencia de un asalto.

"No siento que tenga alguna culpa. Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que en el municipio -cuyo intendente en uso de licencia es el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti,- tengan culpa alguna", enfatizó Kravetz en declaraciones a radio La Red.