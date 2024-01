Crimen de Santa Teresita: entre las dudas del "testigo clave" y el enojo del padre de Tomás Tello

Nahuel , el testigo clave que ante la prensa aseguró que Roberto Ochoa fue quién apuñaló a Tomás Tello y no Damián Kopelian, se negó a declarar frente al fiscal Pablo Gamaleri y su situación se complica, mientras avanza la investigación por el crimen de Santa Teresita.

"Para mí lo que tuvo es memoria selectiva, es decir no pudo reconocer a las personas de los videos, y por eso se negó a declarar" , le señaló a este medio Adrián Rodríguez.

Asimismo, el abogado sostuvo que Nahuel llegó a la fiscalía imputado, algo que negó ante los medios: "Él ya sabía y creo que la jugada de hablar con la prensa le salió pésimo".

"Nahuel tenía una intención de declarar para ayudar o perjudicar, pero no existe veracidad en sus dichos por la direccionalidad que tiene", explicó Rodríguez sobre la relación del joven con Diego Cejas, último detenido del caso.

720 (33).webp

El abogado aclaró que cuando la Justicia imputa a alguien por sospecha es porque hay más que un indicio: "Es una lógica de investigación a largo plazo sobre las acciones que llevó a cabo y hará a futuro".

"Esto recién empieza. No pasaron ni cinco días y tenemos mucha información, pero sin dudas van a cambiar un montón de cosas de acá en adelante", finalizó.

Desde el círculo de la defensa de la familia de Tello habían señalado que el joven estuvo por varias horas en la Fiscalía Descentralizada de Mar de Ajó, pero al momento de dar testimonio sobre lo que vio aquella madrugada y de la inocencia de su amigo Cejas se negó a declarar.

Horas antes de esta noticia, los familiares de Nahuel le informaron a este medio que el joven no pudo hablar en primera instancia ya que el primer abogado que fue a ayudarlo, de apellido Molina, le había indicado que no diera testimonio.

Ante su insistencia, indicaron que llamaron a otra defensa, pero ahora la situación cambió y su estado procesal podría tener un giro inesperado.

La furia del padre de Tomás Tello

El padre de Tomás Tello cruzó al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por sus dichos sobre la fiesta clandestina que organizó la víctima en Navidad y por no denunciar las amenazas que habían recibido tras la pelea.

“Es un caradura. Esto se hubiese evitado si él y la gente que trabaja para él hubiesen estado trabajando”, afirmó Daniel Tello.

En su declaración a un medio radial, el hombre sostuvo que al momento del brutal ataque no hubo policías: “Tenían que estar cuando los necesitaba la gente de Santa Teresita, no estar de vacaciones o que los policías que mandó a trabajar estuvieran festejando Año Nuevo”.

“En el Partido de la Costa se ocultan muchas cosas”, ratificó.

Este cruce se originó después de que Alonso haya hablado en las últimas horas sobre la fiesta de Navidad, las amenazas y la diferenciación en el caso de Tello con el de Báez Sosa: “Ellos se conocían previamente. Entonces, no es la misma situación que pasó con Fernando, donde fue otra dinámica, otra organización, otros responsables”.

Asimismo, responsabilizó a Daniel de no haber llevado a su hijo a denunciar las amenazas que recibieron tras la pelea: “Lamentablemente nos lo comunican después del crimen, si hubiesen asistido a la comisaría antes, tal vez hubiésemos podido protegerlo, hubiésemos buscado detener a estas personas antes de que ocurriera”.

Por estas declaraciones, el padre de Tomás expresó: “No pensé en hacer la denuncia porque no fue nada. Es un cara rota, no me puede decir esto ahora, ¿mataron a mi hijo por mi culpa? ¿Eso quiere decir?”.

Antes de finalizar ratificó su pedido de que haya un desenlace correcto en la causa: “Queremos justicia y que sea de la sana: perpetua para todos. Yo no voy a perdonar a ninguno de los que estuvo ahí”.