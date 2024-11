Crisis ganadera en Chubut: guanacos, pumas, zorros y jabalíes amenazan la producción de ovejas

Según las estimaciones de la entidad, entre las provincias de Chubut y Santa Cruz la población de guanacos ya alcanza los 4 millones de ejemplares de los cuales un millón y medio estarían en territorio chubutense.

A esto se suma la creciente presencia de predadores, con el jabalí expandiéndose hacia el sur de la provincia y un aumento en la población de zorros y pumas. "El daño es tal que en muchos establecimientos es casi imposible sostener la producción", aseguró Luján.

Pumas y jabalíes por todas partes de Chubut

Para dar una idea de la dimensión del problema, detalló: “Es habitual que un puma mate por noche a varias ovejas, muchas veces sin siquiera alimentarse de ellas. En algunos establecimientos, los ataques son tan frecuentes que resulta imposible sostener la actividad”.

jabalí La presencia de jabalíes y otros predadores en Chubut acrecienta el problema.

Respecto de los jabalíes, dijo que “antes se limitaban al norte, pero ahora están presentes en áreas donde jamás los habíamos visto”.

“En los últimos 15 años, hemos perdido alrededor del 30%” del stock de ovejas, afirmó el ganadero. “Hoy Chubut no cuenta con más de 2,5 millones de cabezas", detalló.

En ese sentido, subrayó que esta caída no solo afecta a los productores, sino también a la industria que depende de la lana y la carne. “En Trelew, tenemos una industria lanera que procesa casi toda la lana del país. Si no hay lana, estas industrias no podrán sostenerse”, advirtió el ruralista.

“Cada eslabón de la cadena se ve afectado, desde el productor hasta el trabajador de la planta industrial. No estamos hablando solo de números, sino de familias enteras que dependen de esta actividad”, añadió.

“Son números que algunos pueden debatir, pero el impacto en los campos es innegable. La competencia directa entre guanacos y ovejas por las pasturas ha llevado a una caída alarmante en la producción ovina”, insistió el presidente de la Federación rural.

El pedido: manejo y control

Luján pidió que se pongan en práctica políticas de manejo y control de la fauna siguiendo ejemplos internacionales. "Es fundamental establecer un plan que permita mantener la producción y garantizar la fuente laboral en el interior patagónico", consideró.

Más allá de la situación crítica, Luján opinó que el mercado ovino tiene potencial. “La demanda internacional existe. Tenemos un nicho pequeño, pero muy valioso. El problema es que, si no controlamos esta situación, no podremos abastecer ni siquiera esa pequeña porción del mercado”, advirtió.

“Si seguimos así -concluyó Luján-, no digo que la actividad vaya a desaparecer, pero sí va a quedar limitada a zonas específicas, como la cordillera, donde la presión de los guanacos y predadores es menor. El resto de la provincia podría quedar fuera del circuito productivo”.