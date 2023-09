Crisis de seguridad: Larreta destituyó a Eugenio Burzaco

En cuanto a la situación actual de Burzaco, se espera que llegue al aeropuerto internacional de Ezeiza a media mañana, donde le han adelantado que debe dirigirse directamente a una reunión con el jefe de Gobierno y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. No habrá margen para explicaciones: Rodríguez Larreta espera que el ministro dé un paso al costado y presente su renuncia. En caso de que no lo haga, será destituido de su cargo público.

Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación. Larreta le pidió la renuncia a Eugenio Burzaco.

Burzaco asumió el cargo el 27 de marzo, tras la renuncia de Marcelo D’Alessandro y una transición liderada por Miguel. Inicialmente, tenía la expectativa de llevar a cabo una gestión exitosa y de posicionarse para ocupar el Ministerio de Seguridad a nivel nacional en caso de que Juntos por el Cambio llegara al poder. Sin embargo, varios desaciertos lo alejaron de ese objetivo, y los eventos de esta semana han sellado su destino.

Burzaco viajó a los Estados Unidos después de la derrota electoral de Rodríguez Larreta en las Primarias, en un momento de tensión en las calles debido a intentos de saqueo, especialmente en el Conurbano. Su equipo declaró que el viaje era parte de una agenda oficial, aunque no se proporcionaron muchos detalles sobre su actividad. No obstante, se hizo viral un video en el que se le ve disfrutando de un partido de tenis de Juan Manuel Cerúndolo en el US Open. Se especula que aprovechó el viaje para visitar a su hermano Alejandro Burzaco, quien no puede salir de los Estados Unidos desde su condena en el caso FIFA Gate.

Poco después de que se difundieran las imágenes de Burzaco en Flushing Meadows, ocurrió el asesinato de un ingeniero civil de 42 años en una de las zonas más lujosas y exclusivas de la Capital, donde se consideraba impensable que ocurrieran este tipo de incidentes. Sin embargo, en los últimos meses, estos eventos se han vuelto más comunes. Informaciones de Infobae revelaron incidentes recientes de inseguridad en esa área, incluyendo robos al hermano del jefe de Gobierno y a uno de los banqueros más prominentes del país.

La continuidad de Burzaco después de este escándalo también planteaba riesgos para la campaña de Jorge Macri, el candidato del PRO para suceder a Rodríguez Larreta. Aunque Macri es el favorito para ganar las elecciones, enfrenta una campaña desafiante en la que necesita asegurarse los votos de su rival en las primarias, Martín Lousteau, y atraer más adhesiones para evitar una segunda vuelta.

A diferencia de la situación anterior, cuando D’Alessandro pidió licencia a principios de año, se espera que esta vez no haya una gestión interina a cargo de Miguel. Es probable que Rodríguez Larreta tome algunas horas para elegir al sucesor de Burzaco, incluso podría discutirlo con Macri, quien podría asumir a partir del 10 de diciembre. Fuentes cercanas a la sede de gobierno sugieren que un dirigente vinculado al diputado nacional Diego Santilli tiene buenas posibilidades de convertirse en el nuevo responsable de la seguridad en la ciudad. Un desafío complicado lo aguarda.