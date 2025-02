Cristina a Javier Milei por la cripto libertaria: "Te fuiste al pasto mal"

La ex vicepresidenta publicó en sus redes un posteo tras el escándalo por la criptomoneda. "Nunca en la historia se vio algo semejante", sostuvo.

La ex presidenta Cristina Kirchner calificó al presidente Javier Milei de "criptoestafador" , luego de que el mandatario nacional quedara envuelto en una polémica por promocionar un activo digital.

Este viernes 14 de febrero, Milei sorprendió al anunciar en X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Projec t, una iniciativa presentada como un puente entre inversores internacionales y emprendedores argentinos, a través del token $LIBRA.

Poco después, confirmó a Bloomberg Línea que el proyecto era real y que implicaba "puro financiamiento privado", aunque aclaró que no estaba directamente involucrado en su desarrollo.

"Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE. De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL", inició la ex presidenta en su cuenta de X.

Y continuó: "Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial".

"Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!", arremetió Cristina Kirchner.

Además, cuestionó la explicación que dio Milei posteriormente: "¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO! ¿No era que sos "el mejor presidente de la historia"? ¿No era que sos "el genio de la economía"? De autoproclamado "líder global" a CRYPTO ESTAFADOR".

Para la ex jefa de Estado, Milei convirtió a "la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente". "ESA ES TU LIBERTAD DE MERCADO… la del casino. Se te cayó la careta", agregó.

Y remató: "Y pensar que desde el SILLÓN DE RIVADAVIA tratás de "inútiles", "incompetentes" y "mandriles" a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, EL QUE ES VERDADERAMENTE INCOMPETENTE PARA OCUPAR ESE SILLÓN SOS VOS".

Un posteo borrado y la explicación de Javier Milei

El presidente Javier Milei eliminó el tuit en el que promocionaba el token cripto $LIBRA, vinculado al proyecto Viva La Libertad Project, tras reconocer que no estaba al tanto de los "pormenores" de la iniciativa.

En un nuevo mensaje, explicó su decisión y apuntó directamente contra la "casta política" por intentar sacar rédito del episodio.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", agregó.

En el mismo posteo, Milei cargó contra sus adversarios: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. ¡VLLC!", concluyó.

Violación a la Ética Pública

El diputado provincial y titular del PJ, Darío Martínez, sostuvo que el presidente Javier Milei "cometió una clara violación a la ley de Ética Pública y la ley de entidades financieras al promocionar en sus redes sociales una criptomoneda, que claramente terminó siendo una estafa a quienes invirtieron".

Enfatizó que "el Congreso de la Nación no puede mirar al costado en estas situaciones y debe tratar este tema con la mayor celeridad y seriedad que corresponde".

Y además reclamó que la Legislatura provincial "tampoco puede callar ante estas situaciones peligrosas para los argentinos y argentinas".