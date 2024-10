Cristina Kirchner, contra los gobernadores peronistas: "Transfuguismo político"

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner acusó a gobernadores peronistas de haber "influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Javier Milei", y los tildó de "transfuguistas". La declaración toma importancia no solo por su carácter de ex presidenta, sino también porque CFK volvió a aparecer en la escena nacional tras postularse a dirigir el PJ.