Cristina Kirchner contra Milei desde la prisión domiciliaria: "Se esfumaron 4000 millones de dólares"

La ex presidenta Cristina Kirchner advirtió que “en 45 días se esfumaron 4.000 millones de dólares”, al cuestionar la política económica del Gobierno de Javier Milei, en el marco de su intervención en el 52 Congreso Nacional de La Bancaria -donde mandó un audio-, también apuntó contra el poder económico y afirmó: “Por eso decidieron meterme presa y sacarme de la cancha”.

La ex mandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo y reiteró sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo: “El 'Toto' no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”.