Cristina Kirchner irá presa: confirmó que el miércoles se presentará para quedar detenida

Este viernes por la mañana, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una publicación a través de sus redes sociales, donde confirmó que tras la condena de la Corte Suprema a que cumpla seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, finalmente se presentará ante la justicia. Según se estableció, en ese momento quedará detenida y aún no se conoce si le concederán el pedido de prisión domiciliaria, la cual quiere cumplir en su casa del barrio Constitución.

Fue el martes que la Corte Suprema dio a conocer el fallo que obliga a la ex mandataria para hacer efectiva la pena de seis años de cárcel, además f ue inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.

Luego del fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 ordenó su inmediata detención y ejecución de la pena. Y le otorgaron un plazo de cinco días hábiles para hacerlo. Es por eso que Cristina confirmó –en un comunicado - que se presentará ante la justicia el próximo miércoles 19 de junio “para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, afirmó.

cristina kirchner.jpg Después de muchos años, la Corte Suprema ratificó la condena por la Causa Vialidad contra Cristina Kirchner

"El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat. No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales", escribió la ex mandataria.

Asimismo, señaló "Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura".

Y por último, destacó "No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea". Y confirmó que próximo miércoles 18 de junio "me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho".

De qué trata la causa Vialidad

La investigación por la "Causa Vialidad" se inició en el año 2016 y se centró en el presunto direccionamiento de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz. La acusación sostiene que, entre 2003 y 2015, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez fue beneficiado con la adjudicación de estas obras a través de licitaciones manipuladas, condiciones extraordinarias y la aplicación de sobreprecios. También se investigaron demoras injustificadas o trabajos que quedaron inconclusos.

Lazaro Baez Lázaro Báez fue trasladado el miércoles desde su domicilio en El Calafate a una cárcel de Río Gallegos (foto de archivo).

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, la exmandataria fue absuelta del delito de asociación ilícita, figura por la cual la Fiscalía había solicitado una pena mayor. Los jueces señalaron en su fallo que ni siquiera la pena máxima por administración fraudulenta resultaba "suficiente y ajustada al grado de culpabilidad".

Entre las pruebas valoradas por el tribunal para la condena, se destaca el Decreto 54/2009, calificado como "instrumento para la maniobra criminal", que habría proporcionado financiamiento ilimitado a Vialidad Nacional y permitido agilizar pagos en un contexto de opacidad. Los jueces también consideraron probado que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final "las empresas familiares de la ex Presidenta".