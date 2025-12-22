Cristina Kirchner sigue internada: qué dice el nuevo parte médico

La expresidente fue sometida a la cirugía de urgencia el sábado por la noche.

La exmandataria tuvo que ser sometida a una cirugía debido a un cuadro de apendicitis y peritonitis.

Este lunes por la mañana se conoció un nuevo parte médico que brinda detalles acerca del estado de salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , quien fue operada de urgencia el fin de semana.

Tal como se informó el sábado, la exmandataria tuvo que ser sometida a una cirugía debido a un cuadro de apendicitis y peritonitis, luego de que comenzara a sentir dolores abdominales mientras que se encontraba en su casa, donde cumple prisión domiciliaria. En las últimas horas difundieron un nuevo informe sobre su estado de salud.

Cristina Kirchner se encuentra internada en el Sanatorio Otamendi. Según señalaron, está sin fiebre luego de la intervención, pero seguirá internada tras ser operada de urgencia el sábado por la noche.

hospital otamendi cristina

Cuál es la evolución en la salud de Cristina

El último parte médico informó que la exmandataria sigue “su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Además, aclararon que “actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

El parte, firmado por la Directora Médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfrandoni, aclaró que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”.

parte medico CFK

La decisión de prolongar la internación responde a la necesidad de asegurar la recuperación total y evitar riesgos asociados a la peritonitis, una inflamación localizada del peritoneo que puede derivar en complicaciones graves si no se controla adecuadamente.

Desde el entorno de la ex mandataria revelaron que se mostró de buen ánimo y acompañada por familiares cercanos, mientras se mantiene un estricto hermetismo respecto a posibles fechas de alta.

En ese sentido, fuentes médicas explicaron que el tiempo de internación puede variar según la evolución clínica, la respuesta al tratamiento antibiótico y la evolución del drenaje, por lo que no se estableció aún un plazo concreto para su salida del sanatorio.

cristina kirchner

Cristina Kirchner el viernes pasado había empezado con dolores abdominales agudos y el sábado, pasado el mediodía, fue asistida por sus médicos personales, que la auscultaron y recomendaron su traslado urgente. Así fue que ingresó por la tarde en el Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una operación de urgencia.

En una conferencia de prensa que brindó este lunes por la mañana, en La Plata, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, saludó a la expresidenta y le deseó una pronta recuperación.

"El día sábado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una dolencia, que terminó con una cirugía, una apendicitis, que por suerte resultó exitosa. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, le queremos mandar mucha fuerza y desearle una pronta recuperación", dijo Bianco, acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

Antecedente

A principios de noviembre de 2014, Cristina permaneció internada en el mismo sanatorio, ubicado en Azcuénaga 870, por un cuadro de "sigmoiditis”, donde cumplió un tratamiento sintomático y con antibióticos endovenosos.

En esa oportunidad, tuvo el seguimiento de los doctores Daniel Priluka, Alberto Lambierto, Federico Saavedra, Carlos Karmazyn y Eduardo Diez, junto a los médicos de presidencia de ese momento.

La expresidenta tuvo una diverticulitis aguda en la zona sigmoidea del colon. Es decir, una inflamación de los divertículos, que son pequeñas bolsas que se abultan en el colon o en el intestino grueso.