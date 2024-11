Cuál es la automotriz que bajará sus precios por el fin del impuesto PAIS

La medida del gobierno que eliminó a fines de noviembre la percepción que se hacía sobre el 95% del impuesto PAIS, contribuyó a que esta decisión sea más fácil de tomar, porque permite que todo lo que se importa durante diciembre pague el impuesto, pero no lo que se venderá en enero, por lo tanto, no habrá una absorción de costos que no se pueda trasladar a precios.

Teniendo en cuenta que la reducción de precio afectará a los modelos comercializados a partir de enero, se estima que muchos usuarios tomarán la decisión de posponer la compra de su auto. Esto podría afectar los ingresos de la empresa para el mes de diciembre.

Cómo afecta la quita de impuestos en los precios que paga el usuario

El primer ejecutivo de una terminal automotriz que habló del tema fue el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeno, quien aseguró en octubre que “los consumidores van a tener que estar atentos y nosotros también. A ver quién mueve precios, quién se anticipa, quién no. Estamos muchos planteando nuestras estrategias con esto y evaluando cuándo nos conviene mover precios. Quizás lo hacemos en enero, pero quizás lo hacemos en diciembre”.

Días atrás, durante un evento de cierre de año, su par de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, explicó que “este tipo de medidas del gobierno referidas a quita de impuestos, tiene que verse reflejada en precios. Y esa es nuestra política también. Lo que pasa es que decir que baja 7,5% un impuesto no quiere decir que ese 7,5% es directo sobre el precio que estaba. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Si la inflación del mes fue 2,5%, ya no son 7,5% sino 5%. Y el otro tema es que el impuesto PAIS se aplica sobre lo que se importa y se paga en dólares, pero no es el 100% del precio del vehículo. De hecho, cuando se aplicó el impuesto PAIS nosotros no aplicamos esa tasa al total de los vehículos importados sino solo a la parte que lo impactaba”.

Con esta explicación se entiende por qué a pesar de una reducción impositiva de 7,5% sobre importaciones de autos o autopartes, el impacto que decidió Toyota Argentina fue del 3% para los vehículos que llegan desde Brasil y de un 1% para los que se fabrican en Zárate.

nueva-toyota-hilux-srx-2023-3.jpg

Las mediciones en ventas de autos están por debajo de lo esperado

Las mediciones de ventas de los últimos días, por otro lado, muestran que las cifras de noviembre están lejos de la expectativa que tenían los fabricantes, porque aun si cerraran empatando o ganándole mínimamente a noviembre de 2023, los objetivos eran de una mejora cercana al 8% que parece imposible de cumplir.

Lo que vieron las marcas es que si en noviembre, que estacionalmente es un mes de baja en relación con octubre, no se pudo alcanzar el piso mínimo, y que en diciembre suele registrarse una baja de entre el 40% y el 50% respecto a noviembre por el comportamiento de los clientes, el efecto de la eliminación del impuesto PAIS sería un agravante de esa situación y las operaciones podrían bajar más aún, y esperar a contratarse en enero de 2025.

“Seguramente todos tomemos acciones en diciembre, sí. Porque no le sirve a nadie que no se vendan autos y que en enero haya una crecida inusual ante esta medida. El impacto en precios probablemente sea ya en diciembre. Lo definiremos el lunes”, añadió un alto ejecutivo de otra terminal.