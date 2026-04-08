Cuánto cobra un chofer de colectivo en abril de 2026: los sueldos actualizados

Según el acuerdo establecido entre la UTA (Unión Tranviarios Automotor) y el sector empresario, este es el sueldo básico de un colectivero en abril de 2026 .

A fines de enero de 2026, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras del sector empresario. Así, se establecieron incrementos salariales de un 1,4% en enero, un 1,3% en febrero y un 1,3% en marzo de 2026. Según este esquema, ¿cuál es el sueldo básico de un chofer de colectivo en abril de 2026 ?

Cabe recordar que la firma del acuerdo mencionado más arriba evitó que se concretase un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). La intervención del Ministerio de Economía de la Nación, que se comprometió a destinar la totalidad de los recursos necesarios para cubrir el desfasaje salarial , destrabó la negativa de las cámaras empresarias, que argumentaban falta de fondos suficientes para acceder a un nuevo convenio laboral.

El sueldo básico de un colectivero en abril de 2026 es de $1.425.533,45 , producto del último acuerdo salarial alcanzado. A ese importe se le deben sumar otros conceptos como viáticos ($17.000 diario) y antigüedad . A su vez, a este monto se le añade una asignación no remunerativa de $120.000 .

El acuerdo de la UTA evitó desactivar la amenaza de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Cabe recordar que, enero de 2026, se determinó una suba del 1,4%, lo que elevó el salario básico de enero a un total de $1.389.180. A ese valor se le sumó una gratificación extraordinaria por única vez, de carácter no remunerativo, equivalente a $100.000, además de los rubros por antigüedad y viáticos correspondientes.

Para el segundo mes del año, se fijó un ajuste del 1,3%, por lo que el salario básico trepó a $1.407.239,34. Además, durante ese período, los choferes continuaron percibiendo la suma no remunerativa de $100.000 y una actualización en el monto diario de viáticos, que alcanzó los $16.000 por jornada trabajada.

Para el mes de marzo de 2026 -como lo mencionamos más arriba-, se aplicó otro 1,3% de incremento sobre el básico, que elevó el salario a $1.425.533,45. En este tramo, la suma fija no remunerativa asciende a los $120.000, mientras que el viático diario se eleva a $17.000.

¿A cuánto podría ascender el sueldo de un colectivero luego del acuerdo alcanzado por la UTA?

Según el acuerdo alcanzado por la UTA, el sueldo básico de los choferes de colectivos del AMBA podría escalar hasta los $1.545.278,25 en abril de 2026 (salario que se cobra en mayo de 2026). Así, según se desprende de ese convenio, al sumar los adicionales fijos y el concepto de viáticos proyectado, la remuneración total para un conductor inicial superaría la línea de los dos millones de pesos.

Cabe remarcar que este importe combina salario básico, sumas no remunerativas y distintos adicionales previstos en el convenio colectivo, situación que genera diferencias en los ingresos según la antigüedad y las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores.