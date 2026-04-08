Durante años le robó la pensión a su madre y la dejó sin nada: el caso que impacta a Córdoba

La mujer tuvo que vender sus muebles, pedir prestamos porque se quedó sin nada. Cómo descubrió el engaño de su propia hija.

Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Una mujer de 59 años denunció que fue víctima de robo por parte de su propia hija, quien durante años habría cobrado su pensión por discapacidad sin su consentimiento.

Según relató la mujer, su hija acusada le hacía creer que el beneficio había sido suspendido por el Gobierno , mientras se quedaba con el dinero, lo que la obligó a atravesar serias dificultades económicas y depender de la ayuda de familiares.

El episodio se registró en la localidad de Deán Funes, Córdoba, y de acuerdo a medios locales, la mujer de 44 años habría cobrado durante meses la pensión de su madre mediante distintos engaños . Primero le decía que solo recibía una parte del beneficio y, con el tiempo, comenzó a asegurarle que había sido dado de baja por el Gobierno, mientras continuaba percibiendo el dinero sin que la víctima lo supiera.

Como resultado de la estafa, la damnificada quedó sin ingresos y vivió una mala situación económica, según señaló ElDoce.TV. Tuvo consecuencias materiales severas ya que al quedar sin ingresos, debió vender sus muebles y pertenencias personales.

Además, solicitó préstamos a familiares para cubrir gastos básicos y medicamentos para poder subsistir en medio de la crisis que estaba sufriendo.

Discapacidad

Actualmente, el delito ya fue oficialmente denunciado y la mujer de 44 años quedó imputada. La Justicia investiga el caso y el posible involucramiento de la mujer en otras estafas que podrían agravar su proceso judicial.

Suspensión de pensiones por discapacidad

En 2025, el Gobierno nacional suspendió más de 80.000 pensiones por presuntas irregularidades. Las investigaciones revelaron que familiares directos, como hijos o esposas, continuaban cobrando beneficios de titulares fallecidos o sin reunir los requisitos legales.

Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar los controles para garantizar que los fondos estatales lleguen únicamente a quienes cumplen con las condiciones exigidas por la ley y dependen del beneficio para cubrir sus necesidades básicas.

Antecedente de estafa

En otro episodio reciente vinculado a fraudes contra personas con discapacidad, una mujer fue detenida en La Plata tras ser acusada de utilizar la tarjeta de crédito de una compañera para realizar compras y abonar servicios durante más de dos meses. La denunciante, también beneficiaria de una pensión por discapacidad, advirtió movimientos irregulares en su cuenta y comprobó que se habían efectuado consumos en supermercados, tiendas de electrodomésticos, pasajes y hasta el pago de la factura de gas sin su autorización.

tarjetas robo

La investigación determinó que la acusada, quien compartía actividades laborales con la víctima, se apropió de la tarjeta y la utilizó en reiteradas ocasiones. Entre los gastos relevados por la Justicia figuran compras de mercadería, pasajes de transporte y transacciones en comercios de distintos rubros. Las autoridades procedieron al secuestro de elementos vinculados a la causa y la mujer quedó imputada por el delito de defraudación.

La situación motivó que la sospechosa fuera apartada de su puesto de trabajo mientras avanza la causa judicial. El caso, difundido por ElDoce.TV, expone la vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad frente a maniobras de abuso y apropiación fraudulenta de sus recursos, sumando preocupación en torno al acceso y la protección de sus derechos económicos y sociales.